В Красноярске на грядущей рабочей неделе будет пасмурно и похолодает до -3 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Яндекс. Погоды, в понедельник днем ожидается +5 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду, но осадков не ожидается. Кроме того, будет ветрено с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление – 744-753 мм рт.ст. Ночью сильно не похолодает – до -3 градусов, но пойдут дожди.

Во вторник 13 апреля погода сильно не изменится. От 3 до 5 градусов днем, пасмурно, но без осадков. Сила ветра – до 5 метров в секунду, а атмосферное давление понизится до 743 мм рт.ст. Ночью же температура опустится до 0 градусов и пойдет небольшой снег.

В среду еще немного похолодает. Утром пойдет снег, а температура так и останется на уровне 0 градусов. Днем потеплеет до +4 и поднимется ветер – до 5 метров в секунду. Снег прекратится, но будет пасмурно. Осадки возобновятся ночью. Кроме того, синоптики обещают заморозки до -1 градуса. Атмосферное давление – 744-746 мм рт.ст.

Четверг станет самым теплым днем недели. Уже утром потеплеет до +4 градусов, но вместе с теплом придет ветер – до 4 метров в секунду. Вообще, ветреная погода будет до ночи. Днем потеплеет до +8 градусов. Несмотря на высокие температуры, будет пасмурно, а вечером пойдет дождь, который не остановится даже ночью. Атмосферное давление – 741-745 мм рт.ст.

Пятница же, напротив, станет самым холодным днем недели. Днем потеплеет максимум до +5 градусов. Дождя не будет, а вечером похолодает до +3 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду и ночные заморозки до -3 градусов. Порывы ветра составят около 4 метров в секунду. Осадков не ожидается.