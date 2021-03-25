Умолял найти работу: жительница Хакасии зарезала возлюбленного за упреки в тунеядстве Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагедия произошла в доме на улице Сибирской в Абазе. Ночь 25 марта 49-летний мужчина выпивал со своей 54-летней сожительницей. Как это часто бывает, застолье не обошлось без конфликтов. Абазинцу не нравилось, что возлюбленная не имеет постоянного заработка, и, приняв на грудь, излил свои претензии ей как на духу.

Женщину такой упрек задуматься не заставил, а лишь только вывел из себя. Придя в ярость, она схватилась за нож, и серией ударов в грудь убила обидчика.

Жительницу Хакасии тут задержали и сразу же возбудили уголовное дело по статье «убийство». Вскоре ей изберут меру пресечения. О дальнейшем трудоустройстве в ближайшее время агрессивной даме можно не беспокоиться, так как ей грозит от 6 до 15 лет колонии.

В СК по Красноярскому краю и Хакасии передают, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.