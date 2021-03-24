Почему воду Красноярска любят горожане и ценят специалисты?

Фото: КрасКом

Больше года главные поставщики горячей и холодной воды Красноярска, СГК и КрасКом, не проводили экскурсий из-за пандемии. И вот 22 марта, после длительного перерыва, состоялась первая! Эта экскурсия прошла Во Всемирный день водных ресурсов, посвященный охране главного богатства планеты, а еще она необычна тем, что на нее впервые приехали учителя биологии Красноярска, многие – руководители районных методических объединений. За каждым из них – десятки учеников, теперь для них у учителя есть не только факты и цифры, но и личные впечатления о тех производствах, вход на которые закрыт для посторонних.

Фото: КрасКом

- Когда путешествуем, скучаем по нашей воде, она самая вкусная, самая чистая, - говорят учителя. В ее качестве они уверены как потребители. А после экскурсии, «вооруженные» новыми данными и экспертными оценками, уверились и как специалисты, объясняющие своим ученикам основы экологии.

В 2021 году вода лучше, чем в 1911-м!

Парадокс, но это так! Сохранились результаты анализов енисейской воды, сделанные до начала строительства водопровода весной 1911 года. Оказалось, что через сто с лишним лет вода стала чище! Разгадка проста – в то время рядом с местом будущей строки водозабора на острове Посадном дымил литейный завод, шумела лесопилка. Сейчас их нет. А все остальное никак не повлияло на качество воды – ее качают из-под русла Енисея с глубины 20-25 метров, отфильтрованную многометровым слоем песка и гравия.

История красноярского водопровода – настоящий детектив. Здесь и роль личности в истории, и влияние мировых событий на благоустройство далекого сибирского городка, каким был когда-то сейчас уже миллионный Красноярск. Все это можно узнать в Музее водопровода на острове Посадный, сведения для которого собирали по крупицам из семейных архивов сотрудников. Музей находится в здании первого водозабора 1913 года. Здесь сохранились не только стены и крыша, но и окна, кафельная плитка, чугунная винтовая лестница, отлитая по спецзаказу в прошлом веке. По ней и сейчас можно спуститься к первой скважине Красноярска, которая, как и сто лет назад, дает воду в общегородскую систему водоснабжения. Недалеко от этого здания работает и современный водозабор, его строго охраняют, - стратегический объект. В охранной зоне находится и Музей, для всех экскурсантов заранее оформляют пропуск.

Фото: КрасКом

С 1913 года у красноярского водопровода изменилось все: протяженность сетей, оснащение, технологии. Даже профессии новые. Раньше здесь работали водоливы и землекопы, сейчас – микробиологи и даже водолазы!

Неизменно только высочайшее качество воды. Несмотря на то, что оно остается таким уже 110 лет наблюдений, за ним ежедневно, а по некоторым показателям даже ежечасно, следит Центр контроля качества воды — гордость предприятия. За сутки здесь проверяют 40-50 проб питьевой воды, отобранной в разных точках города, 10 проб сточной воды.

Оборудование и программное обеспечение - на уровне мировых стандартов. Лаборанты используют более тысячи различных устройств, приборов и прочих средств измерений. Все это позволяет определять 150 показателей загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и промышленных выбросов.

Например, высокоточный спектрометр исследует воду одновременно по 26 различным металлам, причем, чувствительность по некоторым элементам достигает одной миллионной доли! А такие металлы, как кадмий или бериллий, в красноярской водопроводной воде не регистрировались никогда!

Содержание железа при предельно допустимой концентрации 3 мг/ дм² по большинству красноярских водозаборов фактически менее 0,025 мг/ дм², в основном же - не достигает и 0,01 мг/ дм². Наличие сульфатов не превышает 20 миллиграмм на кубический дециметр, что в 125 раз ниже разрешенного уровня (прим. по СанПиН для питьевой воды ПДК сульфатов составляет 500 мг/дм²).

В Красноярске можно забыть про смягчители воды, потому что у нас она очень мягкая. Показатель общей жесткости для водопроводной воды строго регламентирован и не должен превышать 7 градусов жесткости (°Ж). В нашей воде этот показатель ниже норматива в среднем в 5 раз (!) и колеблется от 1,1 до 2,0 °Ж.

Фото: КрасКом

— Химический состав природной енисейской воды идеален для употребления человеком, — отмечает начальник Центра контроля качества воды компании «КрасКом» Ирина Иванова. — Общая минерализация нашей воды в среднем в 8-18 раз ниже уровня допустимого санитарными нормами.

КОНКРЕТНО

Экскурсии в Музее красноярского водопровода проходят в рабочие дни с понедельника по пятницу. Поскольку он находится в охранной зоне водозабора, нужно оформить пропуска. Как это сделать – можно узнать на сайте www.kraskom.com или по адресу kraskom@kraskom.com.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ТЭЦ-3 каждый час дает Красноярску 7500 тонн горячей воды. Это объем трех олимпийских бассейнов.

Каждые сутки сотрудники ТЭЦ-3 не меньше 12 раз берут пробы воды. Трижды в неделю ее проверяет Роспотребнадзор.

В Красноярске можно забыть про смягчители воды. В России показатель жесткости для водопроводной воды не должен превышать 7 °Ж, а в красноярской воде он колеблется от 1,1 до 2 градусов жесткости.

Содержание железа при предельно допустимой концентрации 3 мг/ дм² по большинству красноярских водозаборов фактически менее 0,025 миллиграмм на кубический дециметр, в основном же — не достигает и 0,01.