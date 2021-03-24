Экс-министр природных ресурсов Красноярского края осталась на свободе: расследование уголовного дела длилось 5 лет

Фото: архив правительства Красноярского края

В Красноярске суд, наконец, вынес решение по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых – Елена Вавилова, министр природных ресурсов и экологии края. А также ее пособник, руководитель подведомственного ей предприятия. Все – с приставкой «бывшие». Первую признали виновной по статье «Превышение должностных полномочий», второго, соответственно, по статье «Пособничество в превышении должностных полномочий».

Напомним, что уголовное дело было возбуждено еще в октябре 2015 года. Следствие было долгим, опрашивались свидетели, проводились экспертизы, изучались документы. По результатам такой кропотливой работы приговор Центрального районного суда получился следующим: Елене Вавиловой – наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. При этом она не сможет занимать руководящие и административные должности в органах госвласти и местного самоуправления. Пособнику – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Решение суда в законную силу еще не вступило, у сторон защиты и обвинения есть время подать апелляции. Интересно, будут ли они это делать или примут приговор таким, какой он есть – свободы ведь никого не лишили.

Напомним вкратце суть этой истории. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, экс-чиновница очень хотела повысить показатели эффективности деятельности своего ведомства. И передала предприятию «Красноясклес» лесные насаждения якобы для обеспечения государственных нужд.

Предприятие это испытывало финансовые проблемы, имело долги перед банками, перед поставщиками и по зарплате. А еще оно было подконтрольно министерству природных ресурсов и экологии края, то есть самой Вавиловой. Следовательно, не могло принимать участие в аукционе.

Однако получив тендер, «Красноярсклес» продал лес третьим лицам для заготовки древесины, а вырученные деньги пускал себе в оборот. Выявило эту схему Управление федеральной антимонопольной службы по краю.

- В результате незаконных действий Вавиловой при пособничестве временно исполняющего обязанности директора «Красноярсклеса» из федеральной собственности выбыл лес в объеме свыше 69 тысяч кубометров, расположенный на землях лесного фонда Российской Федерации площадью порядка 450 га, а население было ограничено в праве пользования указанными лесными ресурсами, - прокомментировали в прокуратуре края.

Добавим, что когда стало известно об уголовном деле, сама экс-министр настаивала – все, в чем ее обвиняют, это происки недоброжелателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр природных ресурсов Красноярского края Елена Вавилова: компрометирующие материалы имеют заказной характер

Накануне, 5 октября, стало известно, что в отношении чиновников министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 286 (превышение должностных полномочий) (подробнее).