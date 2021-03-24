Фото: Новости сегодня: что случилось в Красноярске 24 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем главные новости Красноярска на 24 марта 2021.

Нарушителей ПДД в Красноярске теперь будут снимать установленные на автобусах камеры

Мэрия Красноярска вплотную взялась за защиту выделенных полос для общественного транспорта. Теперь городские троллейбусы и автобусы будут оборудованы камерами, фиксирующими выезд на запрещенный участок. По мнению чиновников, это должно повысить культуру поведения на дорогах.

В Красноярске осудили мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи

Еще в июне прошлого года бригада медиков направилась в Солнечный, чтобы помочь пациенте. Однако после процедур в адрес фельдшера посыпались претензии от сожителя женщины. Все началось с оскорблений, а закончилось рукоприкладством. Дело дошло до суда, и сегодня стал известен приговор, вынесенный агрессору.

Угрожал зарубить мать и пятерых детей: в Красноярском крае будут судить дебошира, взявшего в заложники целую семью

В суд отправилось еще одно громкое дело. Осенью прошлого года в Тасеево пьяный мужчина взял в заложники целую семью с детьми. Он угрожал убить их, если полицейские не оставят его в покое. Итог для сельчанина оказался печальным – против него возбудили целых 3 уголовных дела. Решать судьбу 25-летнего молодого человека будет 1-й Восточный окружной суд.

В Красноярске построят новый бассейн: мэр города обещал там искупаться

Новый современный бассейн достанется жителям Солнечного. Инвестору уже выдано разрешение на работу, а значит, что работы скоро начнутся. Мэр Красноярска Сергей Еремин не остался в стороны и пообещал, что после сдачи бассейна, опробует его лично.

Бывший главврач Красноярского онкологического центра прокомментировал свою отставку

На своей странице в Фейсбук Андрей Модестов написал, что ему тяжело расставаться со своим детищем, но не стыдно ни за что. Он также отметил, что без помощи краевых властей, добиться такого успеха было бы сложно.