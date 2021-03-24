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Общество24 марта 2021 11:00

Мэр Красноярска предложил менять дизайн российских денег каждые 20 лет

Достопримечательности сибирского города украшали самую ходовую купюру четверть века
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Мэр Красноярска предложил менять дизайн российских денег каждые 20 лет

Фото: Мария ЛЕНЦ

Центробанк решил сменить дизайн российской валюты. Концепция останется прежней, но на смену одним городам придут другие. Так, Красноярск с его достопримечательностями на 10-рублевой купюре заменит конкурент (за звание столицы Сибири) Новосибирск. На смену Санкт-Петербургу на 500-рублевой – придет Пятигорск. Вместо Ярославля на банкноте номиналом в 1000 рублей будет Нижний Новгород. А на 5000-й появится Екатеринбург. Обратную сторону украсят достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Красноярцы отреагировали на это по-разному. Одни относятся нейтрально, считая, что важно не как выглядят деньги, а какова их покупательская способность. Другие сожалеют: все-таки с родной «десяточкой» прошла целая эпоха.

Красноярск был на самой ходовой народной купюре с 1995 года, когда на ней еще красовались четыре нуля, после очередной денежной реформы. И жители города очень гордились этим.

Сейчас в ходу образец 1997 года. На нем привычные нам Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе, Коммунальный мост и вторая по мощности в России Красноярская ГЭС. Гостям города даже экскурсии проводят по местам, изображенным на купюре.

Глава Красноярска Сергей Еремин на своей странице в «Инстаграме» призвал горожан не унывать:

- Предлагаю известие о ротации городов на купюрах воспринимать без печали и уныния, ведь далеко не каждый город мира может похвастаться присутствием на деньгах своей страны, а Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике. Теперь образ Красноярска будет иметь особую ценность, и старые купюры станут настоящей реликвией. Скажу больше, пусть смена городов на купюрах будет регулярной, например, каждые 20 лет. А мы будем помнить, что Красноярск даже в этом деле был в числе первых. Ну и конечно, смотреть только вперёд с уверенностью, что наш город еще не раз получит возможность прославиться другими замечательными событиями.

Добавим, что банкноты будут обновляться до 2025 года.

- Банкноты Банка России образца 1997 года, включая все их последующие модификации, остаются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей без всяких ограничений, - рассказали в пресс-службе Центрального банка.

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