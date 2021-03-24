«Пожалейте Пончика!»: добрая история о собаке, на защиту которой встал весь двор

Пончик - любимец всего двора. Фото: Абакан сегодня.

Ласковый, буквально льнет к человеку, подставляет животик – чтобы почесали. Доверяет 100%-но. Маленький бело-рыжий песик по кличке Пончик стал любимцем целого двора. Но однажды кто-то из жильцов решил выселить малыша. Тогда на его защиту поднялся весь дом, дошли даже до мэра.

… Во дворе на улице Торосова,7 в Абакане (Хакасия) пес появился около года назад, летом 2020-го. Откуда он, выяснить так и не удалось. Может, был бездомным и приблудился. Может, потерял хозяина. Было видно: совсем не дикий, тянется к людям, особенно любит детей. Добрый, игривый, вскоре его принял весь двор. А ребятня дала кличку – «Пончик» - и взяла под свою опеку.

Собака ориентирована на человека, любит детей. Фото: ИА "Хакасия".

- Не домашний, но домовой! – улыбаются жильцы. – Как своего, регулярно его кормим. Дети таскают «вкусняшки».

Впрочем, с собакой не только играют, ею занимаются. Пончика стерилизовали и чипировали, выгуливают за домом, за ним убирают. И даже контролируют – во дворе есть видеокамеры, можно отследить все.

Скинулись на будку

А перед наступлением холодов общим собранием решили: Пончику нужно свое жилье. Скинулись и сколотили основательную будку, даже не будку – «теремок», поставили поодаль, через стену от мусорных контейнеров. Но, увы, нашлись и недовольные. Завалили все инстанции жалобами: как так, во дворе поселили собаку?

На будку для Пончика скинулись всем двором. Фото: ИА "Хакасия".

- Будку установили у детской площадки, - уверяли они. - Хотя там рядом везде таблички: «Выгул собак запрещен». Постоянно читаем в соцсетях: там собака покусала человека, здесь. Так что лучше перебдеть!

Так Пончик сделался не только местной достопримечательностью, но и героем жалоб, а потом и публикаций в СМИ, этакой «собакой раздора».

Но некоторые решили, что будка стоит на детской площадке. Вот она, на снимке у контейнеров. Фото ИА "Хакасия".

Он наш!

- Ну, разломаем мы эту будку, - пожимают плечами жильцы. – Собака все равно никуда не уйдет, Пончик привык быть здесь, он наш.

- Да и нет такого закона – убирать здоровую, неагрессивную собаку, - подтверждают сотрудники отдела экологии города. – Это возможно исключительно, если пес серьезно болен, представляет опасность для окружающих. А тут нет ничего подобного.

Пончик и дети. Фото ИА "Хакасия".

… Пока в истории Пончика точка так и не поставлена. Весь двор стоит за собаку. А «перебдевшие» против, это их право.

Между тем ради своего любимца люди готовы на многое. Боясь, как бы с ним ничего не сделали, написали даже коллективное обращение к главе города:

«Сейчас все обсуждают, куда девать собак после отлова и стерилизации. В нашем дворе живет пес Пончик. Привит, пролечен от паразитов и блох, воспитан и умен. Общение с ним служит воспитанию доброты и чуткости у наших детей.

Чтобы отстоять любимца, жильцы даже написали в мэрию. Фото ИА "Хакасия".

… Стерилизованные собаки – часть городской жизни, а не помеха, которую можно уничтожить. Мы дали любимцу не стать озлобленным бездомышем, а он платит нам безграничной любовью.

… Человек, что жалуется, призывал сжечь будку и отравить собаку. Он же жалуется на детей, которые катаются мимо окон на самокатах и мешают ему жить.

Пожалуйста, пусть наш любимец живет в своей будке во дворе и дарит всем положительные эмоции!».

А вы что думаете?

За помощь в подготовке публикации благодарим информагентство «Хакасия» и портал «Абакан сегодня».

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