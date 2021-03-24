На ТЭЦ Красноярска умеют «готовить» воду

Красноярцы давно ждали первую после пандемии экскурсию. Фото: предоставлено СГК

Зачем нужна вода на ТЭЦ? Как ее очищают перед подачей потребителям? Кто контролирует качество? Об этом и многом другом красноярцы узнали, побывав на ТЭЦ-3 (входит в группу СГК) во Всемирный день водных ресурсов.

Записаться на экскурсии СГК может любой желающий. Случайным образом в этот раз большинство экскурсантов оказались люди с инженерным образованием, а еще химики и экологи. Поэтому вникали в тему обстоятельно и с удовольствием. Тем более что наш экскурсовод – опытный производственник Татьяна Протасова, начальник химического цеха. Стаж работы на ТЭЦ-3 – 26 лет.

Начальник химцеха Красноярской ТЭЦ 3 Татьяна Протасова в энергетике трудится почти три десятилетия. Фото: предоставлено СГК

Небольшой ликбез. Вода на ТЭЦ так же необходима, как и уголь. Это два главных компонента для производства тепла и электроэнергии.

Вода, преобразованная в пар, вращает турбины, вырабатывается электроэнергия. Другая часть пара нагревает сетевую воду, которая и идет по теплоцентралям в наши квартиры – краны и батареи.

В турбинном цехе. Фото: предоставлено СГК

Первый момент, который удивил экскурсантов, то, насколько экономично используют воду на современной станции. Цикл водоснабжения – замкнутый. Вода уходит со станции, доставляет тепло в квартиры и возвращается на ТЭЦ. Тут она снова очищается, нагревается и вновь отправляется в город. Вот такой круговорот.

Более 7 000 тонн горячей воды дает ТЭЦ-3 каждый час Красноярску, бОльшая ее часть «возвращается» на станцию. Недостающий объем для нового витка замещается. То есть к вернувшимся тоннам воды добавляются «свежие».

Второй момент, который отметили все участники экскурсии, - тщательность подготовки воды на станции и для производственных процессов, и для потребителей. Как говорят теплоэнергетики, «водоподготовка – это самый важный вопрос в нашей работе».

В мешках — особая смола для ионизирующей фильтрации, она умягчает воду, заменяя кальций и магний на натрий. Фото: предоставлено СГК

ТЭЦ-3 берет воду из-под русловых вод Енисея. Скважин – 19 (!). Поэтому ее называют колодезной, и эта вода не зависит от паводка – она всегда одного качества, очень высокого, кстати. Но очистка все равно требуется.

Вода очищается разными химическими способами, идет масса сложных процессов. Специалисты химического цеха работают круглосуточно. На ТЭЦ-3 трудится 81 химик.

На ТЭЦ 3 работает 81 химик. Фото: предоставлено СГК

Вода для потребителей очищена от всех органических примесей, песка, ржавчины, нефтепродуктов, обеззаражена от бактерий и микробов, дезинфицирована - хлорирована по санитарным нормам. В итоге – вода абсолютно безопасна, питьевого качества. Конечно, это не значит, что, принимая душ, ее нужно пить.

В производственных процессах вода используется дистиллированная! В ней нет ни-че-го. Ни одного химического вещества или соединения.

Особенно поразил экскурсантов процесс заключительной этап очистки – деаэрация. Из воды удаляют даже газы: кислород, водород, газ.

Ислледования идут и в ручном режиме, и в амтоматическом. Фото: предоставлено СГК

Почему такие сложные правила? Оказывается, гигантские котлы высотой с двадцатиэтажный дом и турбина – очень нежные «создания», чувствительные к плохо очищенной воде. Малейшие микрочастицы на лопастях турбины могут привести к неисправности оборудования. Нюансов – множество. К примеру, у каждого вида котла – свои нормы и требования по воде.

Что касается трубопроводов и систем отопления в квартирах, из-за «грязной» воды там может появиться коррозия и ржавчина. Поэтому воду на ТЭЦ, кроме всего прочего, обессаливают: удаляют все соли жесткости, железо, хлориды, нитриты, нитраты, сульфаты и прочие химические соединения. Иначе будут отложения – накипь. Такую проблему хорошо знают жители частных домов, использующие воду из скважин и колодцев: стиральные машины и чайники ломаются всего через 3-5 лет – сильная накипь на спиралях. Если не соблюдать правила водоподготовки, то же самое произойдет с трубопроводами тепловых сетей.

Третий момент, который произвел впечатление на всю нашу группу, - постоянный контроль качества воды. Каждые сутки (!) сотрудники ТЭЦ-3 берут пробы воды не меньше 12 раз. Воду постоянно проверяют химическая служба теплосети, независимая аккредитованная лаборатория и каждые 10 дней – Роспотребнадзор. Поэтому в ее качестве вы можете быть уверены на 100 процентов.

Как заметила одна из участниц экскурсии, «теперь понятно, почему горячая вода – недешевое удовольствие, ее нужно не только нагреть и доставить, но и серьезно подготовить».

Записаться на экскурсии на ТЭЦ Красноярска можно на сайте sibgenco.online/excursion или через любой поисковик набрать «СГК записаться на экскурсию».

МНЕНИЕ ЭКСКУРСАНТОВ

Сергей Тимофеев, физик по образованию:

- Я часто бывал на производствах, на ТЭЦ-3 мне понравилось то, что у меня не возникло никаких негативных эмоций. Ни шумов, ни запахов, ни суеты. Видно, что работают профессионалы, все четко, по-деловому. Интересно было узнать про обратку, замкнутый цикл, я никогда не задумывался, как вода возвращается на ТЭЦ.

Полина Тимофеева, десятиклассница лицея №1:

- Меня удивила чистота. Я первый раз на ТЭЦ, не представляла ее изнутри. Думала, что на производстве грязно. Когда выбирала одежду, решила все-таки одеться красиво, вдруг все же будет чисто. И оказалось, что на ТЭЦ очень чисто!

Виктория Хадоркина:

- Больше всего меня удивило, как тщательно готовят воду на ТЭЦ, перед тем как она придет к нам в квартиры. Я этого не знала. Теперь понятно, почему горячая вода столько стоит.

Татьяна Славнова, химик по образованию:

- Я сомневалась, ехать или нет на экскурсию, решила поехать, и очень рада. Понравилось все, очень интересные факты и процессы. Это и расширение кругозора, и представление о том, как работают наши теплосети, благодаря которым мы живем в городе. Спасибо за экскурсию!

Елена Тюменцева:

- Я когда-то работала на химическом предприятии, занималась отчисткой. Конечно, сейчас все удобно, автоматизировано, оборудование – современное. В общем, колоссальная разница, не сравнить. Большое впечатление произвело на меня и то, как сейчас экономно обращаются с водой, как снижают потери.

Данил Баранов, выпускник инженерно-строительного института СФУ:

- Много информации, много терминов. Понял, что у химиков ТЭЦ специфическая работа, требует больших знаний и опыта. Удивило количество процессов очистки воды, как сетевой, так и подпитки. Поразила и сама ТЭЦ – огромное сооружение. Я бывал на небольших котельных, небо и земля, поэтому очень впечатлен.

Подробнее об экскурсии здесь.