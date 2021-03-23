Более 100 тысяч человек проголосовали за присвоение Красноярску звания «Город трудовой доблести»

Фото: Горсовет Красноярска

На сегодня в акции приняли участие 103 тысячи человек. Однако каждый дополнительный голос увеличивает шансы краевого центра на присуждение почётного звания.

Почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» установлено в прошлом году. Оно присваивается городам РФ, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне».

С ходатайством о присвоении звания Красноярску выступил городской Совет ветеранов. Как отметил депутат Самед Юсубов, который передал в горсовет просьбу ветеранов поддержать инициативу, жители Красноярска внесли немалый вклад в Победу в Великой Отечественной войне и как никто другой достойны присвоения почетного звания. В годы Великой Отечественной войны в Красноярске было развернуто масштабное производство военной продукции. В 1941-м году город принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий и вместе с ними – 30 тысяч рабочих. В военные годы Красноярский край по выпуску промышленной продукции он занимал шестое место в СССР.

Депутатский корпус выразил полную солидарность с этим мнением. По словам председателя городского Совета Наталии Фирюлиной, «ветеранское сообщество Красноярска и депутаты считают, что звание «Город трудовой доблести» необходимо именно для того, чтобы историческая связь поколений сохранялась. У нас уже почти не осталось участников Великой Отечественной войны, но еще много тех, кто трудился в тылу и тем приближал победу».

Председатель комиссии по городскому самоуправлению Александр Дроздов отмечает социальную значимость вопроса. «То, что Красноярск заслуживает это звание, никого убеждать не надо», - выразил мнение председатель комиссии.

Для организации мероприятий по продвижению инициативы была организована рабочая группа. В неё вошли депутатов горсовета Александр Амосов и Наталья Каптелинина.

По словам Александра Амосова, сделано уже очень много, десятая часть жителей города подписалась под ходатайством.

«Мы работаем с коллективами, на предприятиях, призываем всех голосовать, - говорит Александр Амосов. - Это наша память, это наше уважение к нашим отцам и дедам и всем труженикам тыла, которые на своих плечах вынесли все невзгоды военного времени. Им, как и фронтовикам Красной Армии, мы обязаны Великой Победой!»

Депутат Наталья Каптелинина, считает, что присвоение городу почётного звания «Город трудовой доблести» - важный шаг, мы должны добиться этого в память об отцах и дедах, во имя будущего нашей молодёжи

«У нас сложные климатические условия, но наши люди сильны духом и умеют работать, - делится своей точкой зрения Наталья Каптелинина. – Наши люди отдали своё здоровье, чтобы остановить страшную войну».

До 15 апреля подписаться под ходатайством может любой желающий. Проголосовать можно в крупных торговых центрах, в школах, на предприятиях, в Красноярском городском Совете депутатов на Карла Маркса, 93 и на сайте красноярскдоблесть.рф. Для старшего поколения голосование организовано на дому. Итоги голосования будут подведены до 25 апреля. После этого к президенту РФ с соответствующим ходатайством обратятся власти края.