От практики к теории и обратно

Богучанский алюминиевый завод. Фото: пресс-служба компании

На своем примере

Опыт реализации проекта Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) станет основой практического кейса для будущих экономистов – студентов российских и зарубежных вузов и программ MBA. Над программой сейчас работают специалисты Ресурсного центра кейсов Высшей школы бизнеса ВШЭ. Они изучили историю строительства Богучанского алюминиевого завода и Богучанской ГЭС, проанализировали данные по развитию социальной инфраструктуры и потребность в кадрах.

В феврале специалисты бизнес-школы посетили объекты БЭМО, где увидели, как работает современный алюминиевый завод, ГЭС, как организована социальная инфраструктура в поселке Таежный, где живут сотрудники энерго-металлургического объединения. Все эти данные и войдут в кейс, с помощью которого студенты на практике узнают, как создать успешный бизнес, правильно управлять активами, как разрешить возникшие экономические и социальные задачи.

- Использование кейс-технологий доказало свою эффективность при обучении будущих специалистов. Мировая практика показывает, что этот метод позволяет не только закрепить теоретические предметные знания, но и нестандартно и креативно подходить к решению задач, раскрывают творческий потенциал студентов. Для нас важно разрабатывать кейсы на основе событий в нашей стране, чтобы студенты были погружены в специфику российского бизнеса, - рассказал первый заместитель декана Высшей школы бизнеса ВШЭ Дмитрий Волков.

Почему БЭМО?

Модель БЭМО действительно может многому научить. Во-первых, потому что она единственная в своем роде. У проекта нет аналогов ни в России, ни за рубежом по своим масштабам. Во-вторых, создание БЭМО – пример крупнейшего отраслевого инвестпроекта в мире, реализованного по принципу частно-государственного партнерства. В-третьих, проект был реализован в рекордные сроки и эффективно действует. Но самое главное – это история о том, что увидеть потенциал можно даже в советском долгострое.

- БЭМО – уникальный проект. Строительство ГЭС начиналось в советское время, в условиях плановой экономики, «стройки века» не всегда соответствовали экономическим реалиям, - говорит заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин. – Развитие энергетики – это фундамент для развития промышленности, но если она не развивается, то и лишние мощности не нужны, тем более, когда речь идет о таком сложном сооружении как ГЭС. Хорошо, что в 2006 году строительство продолжилось. Идея Олега Дерипаски объединить ГЭС и алюминиевый завод логична: размещение энергоемкого производства вблизи от источника генерации экономически оправданно. К тому же надо понимать, что это 2006 год, российская экономика на подъеме и конъюнктура позволяет инвестировать в большие проекты. В этом плане показательно, что Дерипаска и РусГидро БЭМО все же достроили, несмотря на все сложности, хотя и 2008 год, и 2014 вносили свои коррективы.

БЭМО – пример крупнейшего отраслевого инвестпроекта в мире. Фото: пресс-служба компании

В 2012 году на БоГЭС запустили первые агрегаты, а 21 декабря 2017 года состоялась торжественная церемония официального завершения строительства.

- Особенность проекта БЭМО в его масштабах. Важно было не только построить крупнейшие системообразующие предприятия, но и создать инфраструктуру для качественной жизни людей, - отмечает заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина. – Место расположения промышленных объектов удалено от крупных краевых центров, и по сути надо было создать современный город посреди тайги. Благодаря найденным нестандартным решениям эта комплексная задача была эффективно решена. Поэтому уникальный пример и лег в основу учебного кейса. Студенты смогут не только детально разобрать шаги по его реализации, но и выработать дальнейшие пути развития как проекта БЭМО, так и других проектов.

Развитие региона

Для Красноярского края БЭМО – стимул к дальнейшему развитию. Это и новые рабочие места, и увеличение жителей числа жителей в Нижнем Приангарье, улучшение социальной ситуации в районах, и поддержка российских производителей (более 50% оборудования на ГЭС отечественного производства, при этом доля краевых предприятий составляет 30%), дополнительные налоговые отчисления в бюджет.

- Но есть еще один аспект: Богучанская ГЭС вырабатывает возобновляемую энергию, а значит – сокращает выброс в атмосферу значительных объёмов углекислого газа, - продолжает Сергей Верещагин. – Таким образом ежегодно предотвращается до 11,2 млн тонн выбросов СО2. С учетом современного алюминиевого завода (уже сейчас выпускающего 298 тысяч тонн, а с запуском второй серии будет 600 тысяч тонн, почти седьмая часть всего российского алюминия) с рекордно низкими показателями выбросов мы получаем готовый «зеленый промышленный» кластер, который в современных условиях нужен российской экономике для поддержания конкурентоспособности в мире.