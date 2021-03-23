«Скрывался 16 лет»: арестован красноярский адвокат, подозреваемый в организации похищения двоих людей

Всех челнов его группировки уже задержали, на свободе был только организатор Фото: Мария ЛЕНЦ

В Московской области задержали красноярского адвоката, подозреваемого в организации похищения двух людей еще в 2005 году. Мужчина скрывался от следствия более 16 лет, живя под другой фамилией недалеко от российской столицы. Как сообщают в Следкоме, все члены преступной группировки, кроме организатора-адвоката, были задержаны, привлечены к уголовной ответственности и приговорены к длительным срокам заключения.

По версии следствия, предпосылки к похищению произошли еще в 2004 году. Тогда в Норильске два учредителя одной фирмы не смогли поделить между собой свою компанию, занимавшуюся игорным бизнесом в Норильских промышленных районах. Организация распалась на две: ООО «Реванш» и ООО «ЕвроМаксим».

Представитель «Реванша» решил заполучить игровые автоматы, оставшиеся после развала компании. Он дал указания своим менеджерам разобрать их, и вытащить оттуда жизненно важные электронные платы, без которых техника не будет работать.

ООО "ЕвроМаксим" считало, что эти автоматы принадлежат их фирме, поэтому было решено вернуть своё оборудование. Адвокат руководителя, активно участвовавший в жизни фирмы, предложил свою помощь. Юрист организовал преступную группировку, куда еще вошли сразу 6 жителей Норильска.

Чтобы выяснить, куда сотрудники ООО «Реванш» спрятали электронные платы, группировка, во главе с адвокатом, решили их похитить. Между участниками юрист распределил роли, также дал для похищения свой личный автомобиль.

Преступление было запланировано на февраль 2005 года. 3 числа похитители захватили двух менеджеров ООО «Реванш» и тайно вывезли их из Дудинки в Норильск. Весь процесс оставался под контролем организатора.

15 дней группировка издевалась над сотрудникам «Реванша» с подачи адвоката. В похищенных стреляли из травматического пистолета, лишали еды, не развязывали и жестоко избивали.

18 февраля все мучения прекратились – силовики смогли наконец установить, где же содержат похищенных менеджеров «Реванша» и освободили их.

Как рассказывают в ведомстве, всех участников преступления смогли задержать, но адвокат-организатор исчез. Поиски преступника ничего не дали, он словно растворился в воздухе. Его не могли найти почти 16 лет.

Оказалось, что все это время он скрывался в Подмосковье, живя под чужой фамилией.

Правоохранители выяснили, что в Московской области проживает брат разыскиваемого адвоката, а в его окружении есть человек, внешне очень похожий на организатора похищения.

В настоящее время сбежавший адвокат задержан. В его отношении расследуется уголовное дело по статье «похищение человека».