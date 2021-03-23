Красноярскую экс-руководительницу почтового отделения обвинили краже пенсии почти у 40 человек

Обвиняемую ожидает суд Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске бывшую руководительницу почтового отделения обвиняют в краже пенсий у местных жителей. Как сообщают в Следкоме, женщина совершала махинации с документами и забирала себе пенсионные выплаты. Таким образом, за 8 месяцев она получила почти 1 миллион рублей.

По версии силовиков, обвиняемая имела доступ к денежным средствам пенсионеров в двух почтовых отделениях. Экс-начальница проводила фиктивные выплаты по финансовым поручениям. Деньги, положенные пенсионерам, она забирала себе, а в документах указывала, что пенсия выдана получателю.

Таким образом, она лишила пенсии 39 человек, а сама «заработала» более 560 тысяч рублей в почтовом отделении №123 и более 400 тысяч рублей в отделении почтовой связи №14.

- В ходе проведения следственных мероприятий УФПС Красноярского края оказывало все необходимое содействие. Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Это абсолютно недопустимо, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы выявлять и предотвращать такие случаи. После происшествия мы уволили начальника отделения из компании. Все обязательства перед клиентами были выполнены в полном объеме, - рассказали "Комсомольской правде"-Красноярск в "почте России".

В ходе расследования уголовного дела, женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Её уголовное дело, возбужденно по статье «присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» направлено в суд.

Если вина бывшего руководителя будет доказана, то ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.