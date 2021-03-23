Струя бетона убила рабочего на стройке в Красноярском крае

Виновника в трагедии еще не установили Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шарыповском районе Красноярского края струя бетона убила рабочего на стройке. В следственном комитете уже возбуждено уголовное дело. Как рассказывают в ведомстве, стройматериал причинил закрытую тупую травму одному из работников. Повреждения стали смертельными.

Трагедия произошла еще 19 февраля. В тот день на стройке здания караульного помещения филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» бетонировали пол. Но перед работами, ООО «Межрегиональная транспортная компания», предоставляющая бетоновод и бетононасос, не проверила исправность техники. Металлический хомут, скрепляющий трубы бетоновода, разорвался. Бетон, двигающийся по трубам под напором, прорвался наружу, и ударил в грудь 58-летнего работника ООО «Гранит».

По факту смерти следком возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека», в отношении неустановленного лица ООО «МТК». Ведь именно эта копания, согласно договору, должна была поставлять исправную спецтехнику на стройку, где проводили работы ООО «Гранит».

- В настоящее время по уголовному делу назначена криминалистическая экспертиза из металлов и сплавов, изъят разорвавшийся металлический хомут, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете.