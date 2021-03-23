Следком возбудил уголовное дело после гибели пациента реабилитационного центра в пожаре под Красноярском

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В Манском районе Красноярского края сгорел реабилитационный центр. В пожаре из-за сильного задымления погиб 60-летний пациент. После его смерти Следственный комитет возбудил уголовное дело «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как сообщают в ведомстве, следком наряду с другими рассматривает версию о коротком замыкании из-за неисправности электропроводки.

Пожар начался 22 марта. Как сообщают в МЧС, сообщение о возгорании на пульт поступило в 19:53, а полная ликвидация наступила лишь в 4 утра. Тушение продолжалось почти 8 часов. Площадь, подверженная огню, была очень большая – возгорание смогли локализовать аж на 375 квадратных метрах.

Еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно выбежали 9 человек, трое из них получили серьезные травмы. Мужчины разбили окно на втором этаже и выпрыгнули во двор, так как через двери выйти уже было невозможно. Еще один пациент, 60-летний мужчина, находившийся в центре, спастись не успел, пожарные тоже не смогли помочь. Его тело было обнаружено уже во время тушения. Предварительно установлено, что мужчина погиб от отравления продуктами горения.

Загоревшийся частный дом принадлежит социально-реабилитационному центру Благотворительного Фонда «Инициатива Добра». Там помогают пациентам, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается служебная документация, устанавливается местонахождение владельца учреждения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в Следкоме «Комсомольской правде».