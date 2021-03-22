Новости сегодня: что случилось в Красноярске 22 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем главные новости за сегодня, 22 марта 2021, в Красноярске.

В Красноярск привезли первую партию современных троллейбусов

Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал в своем instagram-аккаунте, что в город завезли партию новых троллейбус, способных проехать 20 километров автономным ходом. Новый транспорт будет использоваться на двух маршрутах – от ЖД вокзала до Предмостной площади и от Ветлужанки до КрАЗа.

В Красноярске на месте снесенных шашлычек появилась стихийная парковка

Речь идет об известной колоннаде, где в 2020 году бесконтрольно работали шашлычки. В итоге их убрали, но теперь на этом месте появилась парковка, хотя территория закрыта для въезда. В мэрии подтвердили, что оставлять там машины нельзя. Теперь нарушителями займутся сотрудники ГИБДД.

В Красноярске возле медуниверситета насмерть сбили 20-летнего пешехода

Все произошло в 6 часов утра. Юноша шел по проезжей части от Белинского до Партизана Железняка, но по пути его насмерть сбил автомобиль. Выяснить, как пешеход там оказался и почему не пошел по тротуару, теперь предстоит дорожным полицейским.

В Красноярске в начале апреля заморозят очередь в детские сады

Уже в начале следующего месяца стартует комплектование групп на новый учебный год. В общей сложности планируется распределить 13 тысяч мест. Когда процесс закончится, очередь разморозят, и родители увидят, где оказался их ребенок.

В Лесосибирске предъявили обвинение в гибели четырех детей при пожаре двум чиновникам

После пожара, в котором погибли четверо детей, силовики начали задержания. Обвинение по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» уже предъявлено главе местного управления Горхозяйства и руководителя отдела ЖКХ.