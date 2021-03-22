«Благодаря покупателям мы становимся лучше»

Обсуждаем последние новости гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон», раскрываем планы, высказываем свои предложения и пожелания.

Тема мартовской планерки – обратная связь с покупателями. Как она устроена и могут ли покупатели повлиять на работу большой торговой сети?

- Анжела Владимировна, в этом году исполнилось 95 лет «Книге жалоб и предложений», той самой, из СССР. Для вашей торговой сети – это реальный инструмент или пережиток прошлого и существует формально по требованию закона?

- В наше время это называется уже «Книга отзывов и предложений». Именно она была первым каналом и прообразом обратной связи с клиентом, и несмотря на то, что с 1 января 2021 года была законодательно отменена, мы активно продолжаем использовать этот инструмент. Более того, в 2020 году мы запустили специальный проект «Постановка системы обратной связи». Задействованы все каналы общения с покупателями. Это и телефонные звонки, и группы в социальных сетях: ВКонтакте, официальные аккаунты в Инстаграме, Фэйсбуке и Одноклассниках. Мы собираем весь поток обращений - вопросы, пожелания, замечания. Информация систематизируется и анализируется. В итоге мы меняем свои подходы, настраиваем бизнес-процессы.

- И все-же интересно, «жалобная книга» в бумажном виде жива?

- Да, ведь есть разные типы покупателей. Кому-то удобно оставить отзыв сразу же, в магазине. Кто-то пишет в социальных сетях, кто-то звонит по телефону. Наша задача - собрать все, «разложить по полочкам» и понять, что нам и как улучшить.

- Насколько активны покупатели? Сколько примерно обращений вы получаете?

- Когда мы начинали проект по обратной связи, то не знали, что общая цифра настолько велика. Около 300 обращений мы получаем ежедневно по всем каналам, включая кол-центр программы лояльности, он тоже активно работает. Контрольный срок рассмотрения обращения – 3 дня.

Раз в две недели мы руководительским составом системно разбираем уже структированные обращения, чтобы улучшить наш сервис, бизнес-модель сети.

- С какими вопросами чаще всего обращаются покупатели?

- Прежде всего, это качество обслуживания. Анализируем сервисную составляющую очень внимательно. Вот, допустим, у нас в ноябре были жалобы на очереди в кассы. Мы решили вопрос в целом, остаются точечные ситуации. Часто от покупателей поступают предложения о новых товарах, что добавить на полки. Изучаем все пожелания, работаем с ними. Много обращений с конкретными адресами, где открыть магазин. Так, недавно, по просьбе жителей Покровки, мы открыли «Батончик» - это один из форматов нашей дискаунтерной сети «Батон».

?! Звонок в прямой эфир.

Иван меня зовут, у меня вопрос об экологичности в торговой сети, о целлофановых пакетах.

- У нас на кассах всегда есть многоразовые сумки. Импульсивно люди все равно чаще покупают пакеты, но те, кто думает на перспективу, покупают сумки. Мне кажется, что выбор должен быть. Мы думаем на тему экологичности не только с точки зрения упаковки товара, но также с позиции здорового образа жизни. В прошлом году предложили покупателям большую линейку эко-продуктов, продуктов для вегетарианцев – это сегодня растущая, молодая аудитория.

Звонок в прямой эфир.

- Меня зовут Ольга Федорова, я хочу поблагодарить вашу сеть, а именно магазин на улице Крайней. Продавцы всегда вежливые, аккуратные. Великолепный маркетинг, вы думаете о нас, о пенсионерах. Успехов вам и процветания!

- Ольга Федоровна, очень приятно это слышать, вам спасибо большое.

Что касается старшего поколения, к ним есть особое внимание?

- Да, и это в первую очередь касается качества продуктов. И в гастрономах «Красный Яр», и в дискаунтерах «Батон» мы полностью заменили так называемый «химический» хлеб на натуральный. Хлеб сейчас мы делаем только на закваске, есть и безглютеновая линейка.

- Насколько активны покупатели в своих предложениях и идеях для вашего собственного производства? Как оно сейчас развивается?

- Развитие как раз и идет за счет обратной связи. Это касается и ассортимента, и качества товаров - выпечки, блюд, десертов.

Мы следим за трендами, за предложениями покупателей. Сегодня уже звучала тема экологичности сети, поднятая Иваном, вот сейчас на столе в радиостудии стоит десерт с семенами чиа - новинка наших кондитеров из линии здорового питания.

В собственном производстве мы ориентируется в большой степени на потребности и запросы покупателей. Анализируя покупки, мы видим, что красноярцы все чаще ищут «правильные» сладости, продукты без глютена, так и появляются новинки на полках наших гастрономов.

Совсем свежий пример. На Масляничной неделе мы готовили блины и получали обратную связь от покупателей, что те одни из самых вкусных в городе и здорово было бы их оставить. Мы так и поступим. Еще одно из пожеланий, которое мы получили, готовясь к этой передаче, - вернуть торт «Эстерхази». Тоже это сделаем. Покупатели нас ведут вперед, спасибо им за это большое.

Кроме того, активно работаем с производителями, изучаем их новинки, добавляем на полку. Разворачиваем внутри наших магазинов точки местных партнеров с их продукцией. Например, «Дары Малиновки», «Тагарский источник» и другие.

- Что касается других нововведений, к примеру, появления касс самообслуживания или обновленной карты «Премия», здесь учитывались мнения покупателей?

- Все процессы мы выстраиваем с учетом отзывов покупателей. Это относится и к кассам, и к «Премии».

Программа лояльности «Премия» - простая и очень выгодная. Напомню, она работает в обеих сетях, в «Красном Яре» и «Батоне». Чем чаще вы к нам ходите, тем больше у вас преференций.

Не важна сумма в чеке, хоть 100 рублей, хоть 20, главное - частота ваших визитов к нам. Вы пришли 8 раз за месяц, поучили статус «Для друзей», 16 раз – статус «С любовью», и вот здесь уже можно вернуть до 100 % стоимости покупки.

Пластиковая карта сейчас не нужна, можно установить приложение «Премия», пользоваться ею виртуально и в личном кабинете видеть все свои покупки, там же выбрать любимые товары. Если что-то непонятно, всегда можно позвонить 8-800-775-89-50. Это кол-центр программы «Премия».

Что касается касс самообслуживания, напомню, они появились после обращений об очередях в вечернее время, и сегодня ими пользуются от 15 до 20% покупателей. Люди научатся, будут пользоваться активнее, помните, как мы привыкали к банкоматам.

Анжела Владимировна, что в ближайших планах по организации обратной связи и в целом?

Будут и новые интересные товары, и новинки собственного производства - выпечка, кондитерские изделия, напитки, в приоритете тема ЗОЖ, постное меню. Из общих планов: будем расти. В этом году в Красноярском крае и Хакасии откроем 30 «Батонов».

- По обратной связи планируем технологические решения - настроим для покупателей возможность быстро оставить отзыв при посещении магазина с помощью QR-кода, которые разместим в прикассовой зоне и нескольких отделах. В мае начнем тестировать сервис. Это будет очень технологично и удобно. Всегда рады вашим пожеланиям, замечаниям, идеям!

Послушать мартовскую «Планерку» на Радио «Комсомольская правда» можно здесь.

Не пропустите следующую «Планерку» с Анжелой Рябовой - 12 апреля.