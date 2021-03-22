Что известно о Руслане Зукове, новом главвраче красноярского онкоцентра

Фото: КГБУЗ КККОД им. А.И. Крыжановского

Руслан Зуков занял пост и.о. главврача Красноярского краевого онкологического диспансера имени А.И. Крыжановского 19 марта 2021 года вместо, ушедшего в отставку, Андрея Модестова, который руководил учреждением с 2010 года. Рассказываем, чем известен новый руководитель красноярского онкоцентра.

Ранние годы и образование

Руслан Александрович Зуков родился 30 августа 1978 года в городе Славгород Алтайского края. В 1996 году окончил в Красноярске СОШ №138. После получения среднего образования будущий главврач красноярского онкоцентра поступил в Красноярскую медицинскую академию, которую окончил в 2021 году.

В 2002 году Зуков окончил клиническую ординатуру по специальности «урология». Затем он поступил аспирантуру, где с 2003 по 2006 год обучался по специальности «онкология».

Работа и научная деятельность

В 2006 году Руслан Зуков устроился на работу в Красноярский краевой онкодиспансер врачом-онкологом.

В 2014 году он стал главой кафедры онкологии и лучевой терапии с курсом последипломного образования. В этом же году Зуков защитил диссертацию на ученую степень доктор медицинских наук. В 2019 году доктору было присвоено звание профессора.

И.о. главврача Красноярского краевого онкодиспансера

Напомним, что 17 марта в отставку с должности руководителя онкоцентра был отправлен Андрей Модестов. Комментируя уход многолетнего лидера учреждения, министр здравоохранения края Борис Немик сообщил, что новый руководитель учреждения будет «местным». Обещание было сдержано и через два дня Руслана Зукова представили коллективу.

Сам новоиспеченный главврач рассказал, как принял приглашение о работе и что считает своими первоочередными задачами:

- Исполнять обязанности главного врача такого большого и, безусловно, социально значимого учреждения – очень ответственная задача. К принятию этого решения я подошел со всей серьезностью, взвесив «за» и «против», оценив свои возможности.

Он добавил, что основной задачей на старте своей деятельности считает продолжение реализации нацроекта «Здравоохранение», то есть совершенствование онкопомощи пациентам, снижение смерти от рака, повышение диагностики, доступности помощи, развитие системы центров амбулаторной помощи, работа с федеральными научными центрами, завершение реконструкции онкоцентра и решение кадровых проблем.

- Вместе мы продолжим внедрять новые современные технологии лечения – хирургические и радиотерапевтические, расширять арсенал схем противоопухолевой лекарственной терапии, - подытожил Руслан Зуков.