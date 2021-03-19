Новости сегодня: что случилось в Красноярске 19 марта 2021 Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем самые известные новости за сегодня, 19 марта, 2021 в Красноярске.

В Красноярске задержали жену директора фирмы, обвиняемой в торговле детьми

Расследование громкого уголовного дела о торговле детьми продолжается. Главным подозреваемым считается руководитель фирмы, занимавшейся привлечением суррогатных матерей, но следователи выяснили, что причастной к такому бизнесу может быть и его супруга. Ее задержали.

В Красноярске вместо Андрея Модестова назначили нового и.о. главного врача краевого онкоцентра

Новым главврачом красноярского онкоцентра стал Руслан Зуков. Он работает в учреждении уже 15 лет. В 2019 году получил звание профессора. Теперь ему предстоит продолжить дело предшественника.

Задержанному директору компании, по делу о массовом отравлении красноярских школьников, избрали меру пресечения

Следствие требовало заключить директора ООО «Респект» под стражу, но суд решил ограничиться запретом определенных действий. Фирма занималась первичной обработкой и упаковкой овощей для школ, в которых произошла волна отравлений. На сегодняшний день известно о 114 случаях.

В Красноярске будут судить бывшего замруководителя краевого Пенсионного фонда за взятку и растрату бюджета

Дело бывшего руководителя регионального ПФР дошло до суда. Следователи считают, что он вместе со своим начальником покупал помещения для Пенсионного фонда по завышенной цене, растратив более 100 млн рублей. Теперь ему грозит до 12 лет колонии.

Красноярские сноубордисты остались без медалей на юниорском Первенстве мира

18-летний Николай Марков и 16-летняя Тианина Антясова не смогли выйти в финал в первый день соревнований. Несмотря на неудачи спортсменов из Красноярска, сноубордисты из других регионов России все еще претендуют на медали в мировом первенстве.