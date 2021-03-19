Погода в Красноярске 22-26 марта 2021: по-весеннему тепло, но снежно

Погода в Красноярске 22-26 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

После теплых выходных, в городе немного похолодает, но в целом будет по-весеннему тепло. Какой будет погода в Красноярске 22-26 марта 2021 рассказали синоптики.

Так, по данным Яндекс.погоды, в понедельник 22 марта, днем будет +3-4 градуса. Небо затянется облаками и пойдет снег. Ожидается ветер с порывами до 5 метров в секунду. Ночью похолодает до -1 градуса.

Во вторник синоптики обещают сильный снегопад. Будет по-прежнему пасмурно, а дневная температура составит +3 градуса. Ночью осадки прекратятся, но похолодает до -4 градусов.

Среда ожидается бесснежной, но все такой же пасмурной. Днем будет +4 градуса и практически безветренно. Вечером немного похолодает до 0, а ночью вновь пойдет снег, а температура опустится до -1 градуса.

Четверг будет самым холодным днем рабочей недели. Днем ожидается максимум +2 градуса и ветер с порывами до 5 метров в секунду. Ночью же похолодает -2 градусов. Весь день будет снег.

В пятницу осадки прекратятся, но небо останется пасмурным. Дневная температура ожидается в пределах +3 градусов, а в ночь на субботу похолодает до -2 градусов. Не обойдется без ветра. Синоптики обещают порывы – до 4 метров в секунду.