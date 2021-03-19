Первые золотые медали достались россиянам на Первенстве мира по фристайлу и сноуборду в Красноярске

Россиянка Анастасия Прыткова на пьедестале

На Первенстве мира среди юниоров по фристайлу и сноуборду были разыграны первые комплекты медалей среди лыжников в дисциплине «акробатика». Оба золота достались сборной России.

Артём Потапов Фото: Юлия КОВАЛЬ

Спортсменам требовалось съехать на лыжах со склона, набрать высокую скорость. Затем, оттолкнувшись от трамплина, совершить акробатический прыжок, исполнив во время полета заявленную фигуру, и, что немаловажно, правильно приземлится. По праву, «акробатика» считается одним из самых травматичных видов спорта.

Артём Потапов Фото: Юлия КОВАЛЬ

Среди юношей лучшим стал москвич Артём Потапов, идеально выполнивший двойное сальто с тремя винтами. Во время квалификации Артём из 11 спортсменов стал четвертым, но затем все резко изменилось. Точное исполнение принесло спортсмену 96.93 балла. Разрыв со вторым местом буквально минимальный, всего несколько сотых.

Артём Потапов Фото: Юлия КОВАЛЬ

- В прошлом году я участвовал в финале Кубка мира в Красноярске, но сегодня я достиг лучшего результата в своей карьере. Мы с командой очень долго готовились в Ярославле, и сами видите, как хорошо всё сложилось. Сегодняшняя медаль дала понять, что мне есть куда расти – и я обязательно сделаю это!- рассказал журналистам Артём после победы.

Анастасия Прыткова Фото: Юлия КОВАЛЬ

Среди девушек первой стала Анастасия Прыткова. Несмотря на то, что вторая попытка ей немного не удалась, девушка смогла выполнить заявленный прыжок на 86,62. Интересно, что, как и у парней, разрыв со вторым местом минимальный – всего несколько сотых балла.

Анастасия Прыткова Фото: Юлия КОВАЛЬ

- Долгожданная победа. Думаю, что самая крупная в моей карьере. Первый прыжок получился очень хорошо, я очень довольна, баллы были очень высокие. А второй прыжок немножко не удался, скорости было поменьше, но все равно нормально, - поделилась впечатлениями о своем выступлении спорстменка.

Анастасия Прыткова Фото: Юлия КОВАЛЬ

Напомним, что накануне прошел квалификационный заезд у сноубордистов в дисциплине «слоуп-стайл». К сожалению, спортсмены из Красноярска не прошли в финал, но за медали еще могут побороться сноубордисты из Сборной России из других регионов.

В Красноярске впервые в России проводится юниорское Первенство мира по сноуборду и фристайлу. Более 600 спортсменов из 30 стран активно борются за обладание 30 комплектами медалей Соревнования проходят в кластере "Сопка" с 18 по 27 марта.