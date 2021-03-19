В Красноярске готовятся изменения в правила малоформатной торговли

Фото: Горсовет Красноярска

В Красноярске к 1 апреля должна появиться схема земельных участков, пригодных для размещения объектов малоформатной торговли. Также изменятся нормативные правовые акты, регулирующие работу павильонов и ларьков. Соответствующие поручения департаменту градостроительства дал глава Красноярска на координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства.

В заседании приняли участие представители горсовета – председатель комиссии по градостроительству Вячеслав Дюков и депутат Олег Панченко. На встрече обсуждались проблемы предпринимателей, о которых неоднократно говорилось и на комиссиях в городском парламенте.

Депутаты уверены, что у предприятий малоформатной торговли большой потенциал, это и рабочие места, и налоги, и конкуренция крупным ритейлерам. Но в городе должны быть предсказуемые правила игры, чтобы предприниматели планировали свою деятельность минимум на пятилетнюю перспективу.

«Если Красноярск сейчас создаст условия для развития этого сектора экономики, предприниматели получат возможность модернизировать свои павильоны и таким образом внесут свой вклад в подготовку к празднованию 400-летия Красноярска», - уверен Панченко.

Фото: Горсовет Красноярска

Однако, как поясняет Олег Панченко, в последнее время озвучивалось много вариантов нововведений, среди которых были и неприемлемые. Так, ещё недавно предлагалось распределять все земельные участки с аукционов, в том числе уже занятые – по истечении срока аренды. Против этой инициативы выступило бизнес-сообщество Красноярска. Изменения лишали бизнесменов гарантий на продолжение торговли после окончания договора и при этом обязывали вкладывать большие деньги в благоустройство.

«Предприниматель хочет понимать свой горизонт работы, прежде чем вложить деньги в благоустройство, создание общественных туалетов, комнат матери и ребёнка, в подключение к системе безопасный город, в создание площадок для сбора мусора. А у тех, кто потратил на это средства, должно быть приоритетное право продления договора», - говорит Вячеслав Дюков.

По результатам обсуждений в Красноярске решено было оставить в силе действующий регламент, при котором на аукционы выставляются только новые участки, а аренда уже занятых площадок продлевается по заявлению.

Тем не менее, правила всё же нужно дорабатывать. Как говорит Олег Панченко, например, необходимо увеличить срок аренды, предоставить бизнесменам на выбор несколько вариантов стандартов внешнего вида павильонов.

По мнению Олега Панченко, необходимо решить и ещё одну проблему. В преддверии Универсиады крупные земельные участки были переданы управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ), после чего предприниматели, которые торговали на этих площадях, оказались вне закона.

«Это несколько тысяч предприятий, с ними в одностороннем порядке расторгнуты договоры. Сейчас УДИБ не имеет права сдавать свои участки в аренду, но большинство павильонов пока продолжают работать, такую возможность им даёт мораторий на снос нестационарных объектов, введённый из-за пандемии. Чтобы они и дальше могли торговать, нужно внести изменения в нормативные документы», - говорит Олег Панченко.