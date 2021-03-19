В Красноярске вместо Андрея Модестова назначили нового и.о. главного врача краевого онкоцентра

Зуков Руслан Александрович Фото: facebook

Краевой онкоцентр в Красноярске получил нового и.о. главврача, вместо ушедшего в отставку Андрея Модестова. Теперь руководить медучреждением будет профессор, врач-онколог Руслан Зуков. Как сообщили в минздраве, нынешний глава онкоцентра уже представлен коллективу в качестве руководителя.

Зуков считает, что руководить онкоцентром очень ответственная задача. Онколог рассказывает, что к принятию этого решения он подошел со всей серьезностью, взвесив «за» и «против», оценив свои возможности.

- Первоочередные задачи – продолжение реализации национального проекта «Здравоохранение» в части совершенствования онкологической помощи жителям нашего большого региона, снижение смертности от онкозаболеваний, повышение их выявляемости, решение кадрового вопроса, решение вопросов доступности онкологической помощи, развитие системы центров амбулаторной онкологической помощи, взаимодействие с федеральными научными центрами и, конечно, завершение реконструкции онкодиспансера, - комментирует свое назначение Зуков.

Нынешний руководитель онкоцентра окончил Красноярскую медицинскую академию в 2001 году. В 2002 году окончил клиническую ординатуру по специальности «урология», с 2003 по 2006 годы обучался в аспирантуре по специальности «онкология». С 2006 года Руслан Зуков работает врачом-онкологом в краевом онкодиспансере. В 2014 году он возглавил кафедру онкологии и лучевой терапии с курсом последипломного образования, в том же году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук. В 2019 году получил звание профессора.

Напомним, что накануне стало известно об уходе Андрея Модестова с поста главного врача Красноярского краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского. Общественность встала на сторону врача, но увы, ничего не вышло.

В минздраве заявили, что Счетная Палата и ОМС нашли множество нарушений при организации и оказании помощи пациентам. Более того, минздрав решает вопрос о проведении аудита в онкоцентре. Официально Модестов находится на больничном, но сам министр здравоохранения края подтвердил его отставку.

Но долго экс-главврач без дела не сидел. Андрей Модестов принял предложение губернатора Александра Усса стать советником по здравоохранению. В новой должности он продолжит курировать вопросы оказания жителям региона необходимой помощи в сфере борьбы с онкозаболеваниями.

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