Видео аварийного приземления самолета МЧС в Красноярске опубликовали в соцсетях Фото: Мария ЛЕНЦ

Видео аварийного приземления самолета МЧС России в аэропорту Красноярска опубликовали в социальных сетях. ЧП произошло сегодня днем, 18 марта 2021. По предварительной информации самолет-амфибия Бе-200 выполнял тренировочный полет. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что произошли технические неполадки, командир экипажа принял решение прекратить полет.

При приземлении у самолета сломалась передняя стойка шасси. В пресс-службе аэропорта сообщили, что временно пришлось перенаправить прибывающие воздушные суда в ближайший аэропорт «Черемшанку», это буквально в трех километрах.

В самое ближайшее время самолет-амфибию отбуксируют со взлетно-посадочной полосы а затем международный аэропорт «Красноярск» возобновит свою работу и будет обслуживать рейсы в штатном режиме. Самое главное, что при аварийной посадке никто не пострадал и ситуацию удалось удержать под контролем.

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По предварительной информации он выполнял тренировочный полет. При приземлении у самолета сломалась передняя стойка шасси. В пресс-службе аэропорта сообщили, что временно пришлось перенаправить прибывающие воздушные суда в ближайший аэропорт «Черемшанку», это буквально в трех километрах. (подробнее).