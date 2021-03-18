«Акушер в погонах»: приехавший на вызов полицейский в одиночку принял роды

Приехавший на вызов полицейский в одиночку принял роды. Фото: МВД Хакасии.

Не было бы счастья, да несчастье помогло – это как раз тот случай. В Абакане (Хакасия) полицейский ехал по вызову на домашний дебош, а попал… на роды. Причем в роли акушера пришлось выступить ему самому.

Подвел телефон

Начало истории вполне тривиальное. В дежурной части раздался звонок: «Приезжайте, тут соседи чудят!». Из окон частного дома на две квартиры слышались крики – кто-то выяснял отношения, бил посуду. Чтобы разобраться, отправили старшего лейтенанта Сергея Пузакова и сержанта Романа Мухомедзянова, он был за рулем служебного авто.

Оказавшись на месте, удивились: в доме тихо, ничего подозрительного. Выходит, дебошир угомонился или вызов был ложным? Решили опросить соседей – эти всегда все знают. Позвонили в дверь – ответа нет. Тогда решили заглянуть в окна. И обомлели: в проеме заметили молодую беременную женщину. С ней было явно что-то не так: скорчилась, на лице – гримаса боли. Едва смогла дойти до двери, чтобы открыть. Увидев полицейских, облегченно выдохнула: слава богу!

Как выяснилось, у нее неожиданные роды. Но, когда пошли схватки, позвать на помощь не смогла – что-то телефоном – как всегда, «редко, да метко» – не вовремя! Разрядился или кончились деньги на счету, разбираться не хватило сил. Между тем, дома, кроме нее, никого не было.

Роды оказались стремительными, медлить невозможно. Сергей Пузаков тут же набрал скорую, а сам – шаг за шагом – довел роженицу до кровати. Его напарник продолжил отрабатывать вызов, пошел беседовать со звонившим. К слову, на тот момент скандалисты уже помирились, помощь полицейских больше не требовалась.

«А под рукой колотится моторчик»

- Получилось, мы с женщиной остались вдвоем. У меня самого семья, двое детей, но в такой ситуации я в первый раз – ни партнерских родов, ничего такого не было, - признается Сергей. - Понятно, я пытался ее успокоить, уговаривал не бояться, не паниковать. Говорил, что скорая вот-вот будет здесь. Но было ясно: врачи не успеют, все происходило слишком быстро. И роды надо принимать мне.

Не знаю как, но я вспомнил, что надо делать – хотя слышал об этом больше 20 лет назад. Когда учился перед службой в полиции. Все заняло несколько минут. Младенец родился бочком, я и не глянул – парень или девочка. Я его на бок положил, посмотрел, чтобы дыхательные пути были свободные, руку на область сердца положил, а моторчик маленький так и колотится. Я спокойно выдохнул, а он вздохнул и через пару вдохов заплакал – вот оно чудо!».

Сергей и его напарник Роман. Фото: МВД Хакасии.

Помог родиться «дюймовочке»

Тут за окном послышалась сирена – это была скорая. Медики перерезали пуповину, а Сергей вместе с подоспевшим напарником отнесли женщину в машину неотложки. А медики тем временем осмотрели ребенка, это была девочка, совсем «дюймовочка», весом 2 килограмма 340 граммов. С ней все в порядке, отметил врач, «акушер в погонах» сделал все, как полагается.

- Буду ли поддерживать связь с «крестницей»? Еще не знаю, - улыбается Сергей. – Если мои не будут против.

Кстати, сразу после принятия родов он отправился на очередной вызов. Никому ничего не рассказал – публичности не любит. Эта история так и осталась бы в тайне, если бы не Роман.

За находчивость и выдержку полицейского собираются поощрить. А главное – с малышкой и ее мамой все хорошо.

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