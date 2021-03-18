Лучшие молодые кадры «Славнефть-Красноярскнефтегаз» будет воспитывать совместно с СФУ. Фото: предоставлено компанией «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

В конце 2020 года компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и Институт нефти и газа Сибирского федерального университета подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого документа родился образовательный проект «Система развития профессиональных компетенций», к реализации которого стороны уже приступили. Проект направлен на мотивацию студентов к получению дополнительных профессиональных компетенций и привлечению их к работе на предприятии.

- В данном проекте принимают участие сотрудники «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и Института нефти и газа СФУ. Уже составлен план-график семинарских занятий, согласовано материально-техническое и кадровое обеспечение, подготовлен проект обучающих модулей и тренингов по управленческим компетенциям и составлен целый план по дисциплинам. Проект достаточно мощный, - рассказал Роман Аюпов, директор Института нефти и газа СФУ.

Процесс адаптации переносится в вуз

Нефтедобыча всегда считалась одним из самых сложных и трудоемких процессов. Тем более сегодня, когда эпоха «легкой нефти» осталась позади, и новые перспективные месторождения находятся на отдаленных территориях со сложными климатическими и геологическими условиями. С одной стороны, нефтедобывающие компании заинтересованы в том, чтобы пополнять штат специалистами, готовыми уже «с порога» полноценно погрузиться в работу. С другой стороны, производству нужны молодые кадры, но их зачастую приходится «воспитывать», и на процесс адаптации тратится немало времени.

- Когда вчерашний студент после окончания института приезжает на производство, его приходится каждый раз доучивать, - рассказывает Оксана Левицкая, начальник отдела развития персонала «Славнефть-Красноярскнефтегаз». – И не потому, что в вузе ребят учат плохо. Дело в том, что образовательные стандарты в институтах дают лишь базовые знания и общее представление о профессии. Но каждое предприятие имеет свою особенность, специфику. Недостаток требуемых компетенций – серьезный барьер для начинающих специалистов. В идеале они должны уметь сразу применять свои знания на производстве в знакомых и незнакомых трудовых ситуациях. Но на практике такого чаще всего не происходит именно из-за незнания «узких» мест.

Для информации скажем, что сегодня «Славнефть-Красноярскнефтегаз» осваивает богатейшее Куюмбинское нефтегазоконденсатное месторождение. Его сложность заключается не только в климатических условиях, приравненных к Крайнему Северу (территориально оно находится в Эвенкии, в 80 километрах от Байкита). Здесь еще уникальная геология – средний возраст рифейских доломитовых пород составляет от 700 миллионов до 1 миллиарда лет. Ранее опыта освоения подобных залежей не было не только в Сибири, но и в мире. Так что специалистам приходится на месте принимать собственные инновационные решения, изобретать технологии, искать новые подходы, а этого в вузах не преподают.

Образовательный проект «Система развития профессиональных компетенций» поможет будущим нефтяникам заранее подготовиться к сложным производственным ситуациям.

- В рамках проекта, начиная со 2 курса мы будем готовить студентов к профессии в соответствии с требованиями, необходимыми для работы именно на нашем предприятии. Знание современных технологий, умение критически мыслить, эффективно работать в команде и взаимодействовать с другими людьми, быстро адаптироваться к изменениям, принимать решения, работать с большими массивами данных – всему этому мы будем учить ребят, помимо основных дисциплин, - поясняет Оксана Левицкая.

Институт Нефти и газа СФУ. Фото: предоставлено компанией «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Глубокое погружение в профессию

Проект рассчитан на три учебных года. Отбор студентов происходит путём тестирования, но главный критерий при выборе кандидатов – это стремление к саморазвитию и получению новых знаний. Программа проекта предусматривает экскурсии на производственные объекты, общение с сотрудниками «Славнефть-Красноярскнефтегаз», участие в разработке реальных производственных решений, тематических семинарах и тренингах. Обязательными условиями являются научно-исследовательская деятельность, прохождение практики и успешные результаты ежегодного тестирования. Вся работа направлена на то, чтобы у молодых людей появился интерес, они почувствовали вовлеченность в процесс и желание заявить о себе в профессиональной сфере.

Кстати, спросите у любого студента, что самое интересное в обучении, он наверняка ответит: производственная практика. Так вот, в рамках образовательного проекта студенты Института нефти и газа будут проходить эту практику непосредственно на предполагаемом будущем рабочем месте.

«Студенты попадают на месторождение, и вот здесь перед ними открывается вся картина их будущей профессии. Человек начинает понимать, чем именно он будет заниматься ежедневно, какие задачи ему предстоит решать. Ребята знакомятся со спецификой производства, присматриваются, у них есть возможность взвешенно оценить будущую работу. По возвращении в аудитории института теория воспринимается ими уже более предметно», - рассказывает Оксана Левицкая

Ежегодно на Куюмбу приезжают около сотни студентов – не только из Красноярска, но и из других профильных вузов страны. Под руководством опытных наставников они вникают в производственные процессы и получают первые практические навыки. К самым перспективным присматриваются сразу же. Нередко бывает так, что студент отлично зарекомендовал себя на практике и вместе с дипломом получает приглашение от работодателя на трудоустройство.

Как итог всему сказанному, сегодня «Славнефть-Красноярскнефтегаз» привлекает молодежь своими перспективами. И не только потому, что компания стабильно развивается и входит в число отраслевых лидеров региона – хотя это также играет большую роль. Новое поколение нефтяников выбирает интересную работу, где можно добиться высоких личностных показателей, обогатить профессиональный опыт, построить карьеру. В свою очередь «Славнефть-Красноярскнефтегаз» заинтересовано в кадрах, становление которых происходит на предприятии и при участии предприятия. Образовательные программы, возможности для карьерного роста, социальный пакет, постоянное улучшение условий труда – все это способствует тому, что молодые люди приходят и остаются на предприятии надолго.