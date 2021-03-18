«За что боролись, на то и...»: в Красноярском крае водитель автобуса высадил школьников в чистом поле

Фото: стоп-кадр с видео ТВК

Два десятка ребятишек бегут по пустой дороге. Есть совсем маленькие, из начальных классов. Есть старшеклассники. На видео, которое снимает на телефон кто-то из ребят, сложно разглядеть, что маячит впереди – то ли деревня, то лес. Детвора припустила поскорее, холодно ведь – кругом чистое поле. Да и сумрачно – небо затянуло, метель метет, да так, что дорогу переметает и задувает под одежду. И девичий голос за кадром: «Детей выгнали с автобуса». Школьники хохочут – им весело, воспринимают все, как шутку.

На самом деле смешного тут мало. Как оказалось, учеников и в самом деле высадили из школьного автобуса. Оранжевый «Пазик» остановился на трассе, как вкопанный, водитель открыл двери…

Это видео попало в соцсети. Наверняка и сами школьники рассказали своим родителям. Те возмутились. И вот уже история, которая произошла в Боготольском районе между двумя небольшими селами Юрьевка и Георгиевка, стала достоянием гласности. И вызвала бурную реакцию в соцсетях.

Родители школьников гнева не скрывают, оно и понятно – подобные «опыты» над детьми просто недопустимы. Как можно выгнать из автобуса, да еще в такую погоду? А вдруг что-то случилось бы? К слову, несколько ребятишек простыли и заболели. Заинтересовалась этой историей и прокуратура. Через три дня после инцидента (он произошел 12 марта) в деревню приехал представитель надзорного ведомства.

И вот что выяснилось. Тут уж делайте выводы сами, кто прав, а кто виноват. Вместо того, чтобы спокойно сидеть на своих местах, школьники, мягко говоря, испытывали нервы водителя – нажимали кнопку «остановка» в пути. Причем делали это на протяжении двух недель.

Представьте, расстояние по трассе между Георгиевкой и Юрьевкой – 31 километр. И все это время беспокойная команда резвится, галдит и шутки ради терзает кнопку вызова. Водитель уверяет, что прежде не раз делал замечание детям. А тут вспылил, отреагировал слишком резко. Да, не прав был, осознает. В ответ родители наседают: «А почему нам об этом никто не говорил, что они с кнопкой балуются? Мы бы повлияли».

А у прокуратуры свой вопрос: почему со стороны школы (и районного управления образования) не был обеспечен контроль? Где был педагог, который по регламенту должен сопровождать детей по пути в школу и из школы? Задача водителя – следить за дорогой, чтобы довести своих пассажиров до места назначения живыми и невредимыми.

К слову, «Комсомольская правда»-Красноярск пыталась два дня дозвониться до управления образования Боготольского района, но безуспешно. В общем, прокуратура вынесла представление директору школы и директору предприятия- перевозчика.

А вот что по этому поводу говорят в соцсетях:

- Детям *** надрать всем, без исключения, одним за то, что нажимали, а другим за то, что не остановили их. Родителям штраф, покрупнее. А водителя под суд, за оставление детей в опасности. Может другим неповадно будет.

- Что-то детки на видео не особо и расстроились... с таким звонким смехом побежали вдоль дороги...

- А сам водитель почему с ними не пошёл???

- Каждому терпению приходит конец. Вот и водитель правильно сделал. Всем ребятам и родителям урок воспитания. Если родители не могут воспитывать, воспитывает водитель.

- Правильно! Раз дети хулиганили, надо родителям по очереди дежурить вместо старшего! Тогда они сами удостоверятся, какие их дети – «ангелы». Раз себе нервы помотают, сразу жалобы писать разучатся!

- Читаю и удивляюсь, какие тут все правильные. Да если бы вашего бы ребёнка выставили на мороз, вы бы глотку бы за свое чадо разорвали бы. А на чужого пальцем тыкаете. Жестокость поражает ответную реакцию. Я тоже работаю в школе. Я в ужасе от много увиденного, что творят дети. Но это не выход . Надо по-другому это решать.

- Иногда такая встряска полезна, чтоб не повторялось такое, обязать родителей сопровождать детей, а то всегда другие виноваты, пусть сами попробуют.

- Родители нашли куда жаловаться а вот заняться воспитанием своих детей времени не нашли ??? Ездила и не раз в сопровождении в таких автобусах правда не в их регионе. И знаете многим родителям на мешало бы обратить внимание на своих детей, и действительно заняться их воспитанием. Что они вытворяют в автобусах это нужно видеть только.