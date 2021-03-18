Господдержка – это просто и эффективно

Александр Усс на фабрике «Цветные сны» Фото: Мария ЛЕНЦ

Нужно помочь бизнесу

В Красноярске в центре «Мой бизнес» состоялась стратегическая сессия по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Губернатор Александр Усс отметил, что в регионе в сфере МСП занято немалое число жителей края, порядка 300 тысяч, и поддержка их бизнеса – одна из ключевых задач региональной власти, особенно в сложной экономической ситуации.

Стратегическая сессия по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Фото: Мария ЛЕНЦ

– Для поддержки предпринимателей в крае делается многое. В частности, применяются разного рода меры управленческого и финансового стимулирования, появляются новые институты федерального и краевого уровня, но в то же время эффекта, который мы бы считали идеальным, пока нет. Есть над чем работать, – сказал Александр Усс. – Необходимо рассмотреть текущую ситуацию и попытаться сформулировать новые импульсы для плана по развитию бизнеса на ближайшую перспективу. Надеюсь, что наша встреча будет продуктивной и даст нам возможность уже в следующем бюджетном году применять новые подходы.

По итогам совещания, в котором приняли участие члены правительства региона, депутаты Законодательного Собрания края, представители научных организаций и общественных объединений, губернатор поручил подготовить региональную программу развития малого и среднего предпринимательства, реализация которой позволит обеспечить прорыв в данном сегменте экономики. Как раз сейчас в правительстве идет активная работа над четвертым пакетом региональных мер поддержки для предпринимателей.

В 2020 году по решению губернатора в дополнение к федеральным инициативам были приняты региональные меры поддержки для предприятий и бизнесменов, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. Три пакета законов края помогли предпринимателям сгладить последствия кризиса. Всего же помощь бизнесу из краевого бюджета оценивается в 4,5 млрд рублей. Региональные меры поддержки коснулись более 35 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

Специалисты центра бесплатно консультируют предпринимателей по юридическим вопросам, бухгалтерскому учету, налогообложению Фото: Мария ЛЕНЦ

Сохранили коллектив

Перед встречей с предпринимателями глава региона побывал на одном из предприятий Красноярска – швейной фабрике «Цветные сны». В рамках программы по поддержке бизнеса в условиях пандемии фабрика получила в 2020 году субсидию в размере более 700 тысяч рублей. Это позволило предприятию полностью сохранить коллектив в непростой экономической ситуации.

Елена Глазкова и Александр Усс Фото: Мария ЛЕНЦ

Александр Усс осмотрел цеха швейной фабрики, пообщался с руководством и сотрудниками предприятия. Также глава региона посетил красноярский центр «Мой бизнес», который оказывает различные услуги предпринимателям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Специалисты центра бесплатно консультируют предпринимателей по юридическим вопросам, бухгалтерскому учету, налогообложению, бизнес-планированию, помогают создать мини-сайт, при необходимости оформить заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям. Всего в списке – более 300 различных услуг (официальный сайт – мойбизнес-24.рф).

В центре «Мой бизнес» Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Сергей Петров, руководитель компании «Русский профиль»:

- Наша компания находится в Железногорске, мы производим товары народного потребления – ламинат, линолеум, аксессуары для напольных покрытий, стеновые панели. Продукция представлена на всей территории России и в ближайшем зарубежье. Пандемия, конечно, повлияла на работу завода. В 2020 году в течение полутора месяцев мы останавливали производство. Со снятием ограничений вновь запустились. И в бум строительного сезона наверстали все, что было упущено. Пришлось работать усиленными темпами, это достаточно тяжело, потому что многие болели. Но справились! С центром «Мой бизнес» работаем давно, пользуемся поддержкой для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. В прошлом году ездили на выставку по продаже франшиз, принимали участие в международной выставке, ездили в другие регионы для обмена опытом, знакомились с предприятиями. Поддержка заключалась в частичном субсидировании нашего участия. Я общаюсь со многими предпринимателями и своим примером доказываю, что ничего сложного в получении поддержки нет. Любому предпринимателю важно, что его поддерживает власть. То, чем мы занимаемся, нужно краю – это и рабочие места, и престиж на российском и международном рынках. Ведь продукция многих предпринимателей края представлена как в России, так и за рубежом. Поэтому руки не опускаются, и хочется дальше работать, развиваться, двигаться вперед.

Елена Глазкова, генеральный директор ООО «Артемида»:

- В марте прошлого года, когда началась пандемия и многие предприятия были вынуждены остановить работу, мы обращались почти во все инстанции за поддержкой. Первыми, кто откликнулся, было министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края. Оно обеспечило нас заказами на необходимые в тот момент средства индивидуальной защиты. Важнейшей поддержкой стали субсидия, которая позволила сохранить рабочие места, и льготный заем на пополнение оборотных средств, который мы получили в центре «Мой бизнес». Это было крайне необходимо, ведь в швейном производстве длинный цикл снабжения, мы находимся в Восточной Сибири, и у нас долгие поставки сырья. Я даже стараюсь не думать, что было бы с нами без поддержки, скорее всего, потеряли бы большую часть команды. Поддержка важна не только в трудные времена, мы на рынке уже 12 лет, и ежегодно пользуемся льготными займами для производителей от центра – покупаем новое оборудование, представляем продукцию на профильных выставках.