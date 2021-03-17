В Красноярске сняли автобус с линии из-за пассажира-хаски

Хаски, сорвавший поездку маршрутного мавтобуса №58 Фото: волонтеры

В Красноярске сняли с маршрута автобус №58 из-за забежавшей собаки породы «хаски». Пёс зашел в автобус, вальяжно разместился на сиденьях и напрочь отказался покидать транспорт. Видео с «безбилетником» опубликовал телеграм-канал «Прима».

Очевидцы рассказывают, что собака зашла в автобус на остановке «Школа», по улице Саянской. Пёс гордо прошествовал по салону, сначала уселся на одно сидение, а затем занял сразу два. Хаски никого к себе не подпускал, поэтому экипаж не смог уговорить пса покинуть автобус. Из-за собаки транспорт был снят с маршрута.

В итоге пса забрали волонтеры и владельцы приюта для хаски. Сейчас пока ведутся поиски старого хозяина собаки, для этого в группе были опубликованы фотографии животного.

В комментариях пользователи шутят, что собака просто контролёр и проверяет билеты у пассажиров. Другие заметили, что пёс проявляет нетипичные признаки для породы – рычал, пытался укусить людей. Кто-то предположил, что это просто стресс.