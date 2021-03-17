Новости сегодня: что случилось в Красноярске 17 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Рассказываем главные новости за сегодня, 17 марта 2021, в Красноярске.

На пожаре в Красноярском крае погибло четверо детей

Трагедия произошла в Лесосибирске рано утром. В пожаре в деревянном доме погибли четверо детей. Спаслись их бабушка и брат. Следователи возбудили уголовное дело. Ведется расследование, а администрация Лесосибирска объявила 18 марта Днем траура.(подробнее)

Красноярские полицейские задержали женщину, «заминировавшую» местную телекомпанию

Накануне в одну из красноярских телекомпаний поступило сообщение, якобы здание заминировано. Оказалось, что никакой взрывчатки поблизости нет, а «заминировала» канал 26-летнюю девушка, которая поругалась с журналистами.(подробнее)

Ради 10 миллионов женщина из Красноярска заказала ограбление своей подруги

Жительница Красноярска узнала, что у ее подруги есть 10 млн рублей, и решила присвоить деньги себе. Для воплощения своего плана в жизнь она сколотила целую преступную группировку, но поживиться чужими деньгами компании было не суждено. Как итог – 5 уголовных дел.(подробнее)

Андрей Модестов, главврач краевого онкодиспансера, уходит в отставку

Глава краевого минздрава Борис Немик пояснил, что такое решение связано с ротацией кадров. Сам Андрей Модестов от комментариев отказался. Кто займет вакантное место пока остается тайной. (подробнее)

После отравления детей в Железногорске из школы уволили шеф-повара

Под Красноярском в Школе космонавтики отравились 18 детей. Первым из руководства учреждения, кого это коснулось, стал шеф-повар столовой. Сегодня, 17 марта, он был уволен. (подробнее)