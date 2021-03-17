Энергия из ветра

В Сибири и на Крайнем Севере отопительный сезон длится большую часть года, поэтому основные энергетические затраты приходятся на теплоснабжение. Конечно, у нас пока достаточно ресурсов. Но о том, что полезные ископаемые могут когда-то закончится, нам всем рассказывали в школе. Как и о том, что существуют возобновляемые источники энергии. Например, ветер. Его сила давно использовалась для измельчения зерна на ветряных мельницах. А первые ветряные электростанции появились в 19 веке. В России ветряки стали строить в 1920-х годах. Сейчас же, несмотря на распространение ветроэнергетики по всему миру, в нашей стране реализованы лишь единицы таких проектов. Самые крупные их них находятся в Крыму, Калининградской области, на Чукотке. В ближайшем будущем ветропарк может появится и у нас в крае.

О проекте тепловетрогенерационного комплекса «Комсомльской правде» - Красноярск рассказал генеральный директор «ОКБ Микрон» Дмитрий Салов.

Дмитрий Салов

Не фантастика - реальность

- Дмитрий Александрович, расскажите, с чего все началось и зачем нам ветряки? Вроде бы, хватает энергии и тепла?

- И да, и нет! В России, и в крае в частности, много населенных пунктов, где услуги тепло- и электроснабжения имеют высокую стоимость из-за отсутствия транспортной инфраструктуры, энергосетей. Из-за чего страна ежегодно тратит огромные суммы на компенсацию тарифов. Мы довольно давно занялись ветроэнергетическим проектом, финансируем его самостоятельно. В 2021 году выходим на активную фазу строительства. Первый комплекс мощностью на 200 киловатт. Такую мощность может выработать наш самый «маленький» ветрогенератор с диаметром ротора 35 метра. Максимальный ротор – 110 метров. Ветрогенерация – популярный тренд в мире, курс на экологичность. Для установки ветрогенераторов выбираются самые эффективные районы с сильным ветром плюс транспортная доступность, море или хорошие дороги. А это ограниченный круг регионов. В нашем случае мы решаем задачу такую – везде где у нас есть хорошие дороги, как правило есть и провода, линии электропередач, поэтому нет проблем с теплом или электричеством. А вот там, где нет дорог, дорого производить и тепло, и энергию. Именно для таких регионов мы начали разрабатывать оборудование.

- Что такое ветропарк? Как выглядит тепловетрогенерационный комплекс?

- Тепловетрогенерационный комплекс – это один или несколько ветряков, к которым подключается накопитель энергии. Он выглядит как небольшое теплоизолированное здание, внутри которого расположены вертикальные колбы, заполненные кипятком. Ветряк вырабатывает тепло и передает избытки в накопитель. Даже когда нет ветра, накопитель раздает тепло, то есть подача тепла непрерывная, максимальный период безветрия 10 суток. Комплекс на 200 киловатт может непрерывно обеспечивать в течение года 60 киловатт. На сегодняшний день в мире не производятся ветроэнергетические установки, способные вырабатывать энергию при температурах ниже 30 градусов. И не обеспечиваются накопителями энергии для поддержки работоспособности при отсутствии ветра. Инженеры «ОКБ Микрон» решили эти задачи. И самое важное - сейчас мы работаем над генератором, который вырабатывает не только тепло, но и электроэнергию.

Идем от противного

- Понятно, что идеи витают в воздухе. Когда вы начали разрабатывать ветроэнергетический проект, у кого что «подсматривали»? И в чем особенность вашего проекта?

- Идея исключительно наша! Не нужно подсматривать, если у тебя и так полно идей и мыслей. Безусловно, мы тщательно изучаем западные образцы, но они дают нам информацию, скорее, как не надо делать. Чем мы отличаемся от того, что делает запад? Наш генератор собирается горизонтально, а не вертикально. Казалось бы, какая разница? Но это важно. Представьте себе масштабы генератора – лопасти с большими габаритами, мачта, остальные узлы конструкции. Перевозить их можно только по очень хорошим дорогам. Наши лопасти делятся на несколько частей, да и сама ветроферма состоит из множества небольших элементов. А это все транспортные габариты. Теперь сборка. Для горизонтальной сборки большого ветрогенератора необходим огромный кран. Его тоже нужно доставить к месту сборки, он не сможет проехать по неподготовленной автодороге. Кроме того, он рентабелен только тогда, когда нужно построить поле ветряков, а не один или два. Что делаем мы? Наш генератор собирается лежа, в горизонтальном положении. Значит, его можно собрать маленькими кранами – 20-30- тонниками с небольшой стрелой, а они есть везде.

- И какие преимущества это дает?

- Все труднодоступные регионы России сразу попадают под возможность установки там таких ветрогенераторов. Еще немаловажный момент – у импортных генераторов ресурс работы 20-25 лет. Но на самом деле ресурс может быть ограничен только возможностью работы материала. У дюралюминия или титана есть календарный срок службы, около 100 лет. Поэтому для наших генераторов мы ставим ресурс работы в 60 лет. Если мы будем завозить ветрогенераторы в дальние труднодоступные территории, у них должен быть ряд преимуществ: легкость и небольшие размеры, чтобы можно было забрасывать вертолетами, максимально долгий срок службы. А этим пока отличаются именно наши конструкции, аналогов нет. Разработками занимается конструкторское бюро «Микрона».

- Есть подтверждения?

- Да, и не одно. В этом году мы получили уже третий патент, финский. В копилке есть российский, германский. Еще патентуемся в Канаде и Норвегии.

- Не боитесь, что идею могут украсть?

- Мир так устроен, что невозможно, пользоваться какой-то идеей исключительно, в одиночку. Все равно она со временем уйдет в мир. То, что мы получаем патенты, не дает гарантии, что никто не воспользуется. Думаю, в нашем случае будет так: возможные конкуренты сначала дождутся, когда мы запустимся, посмотрят, как будет работать у нас. Но в любом случае, они останутся в роли догоняющих. Важный момент, что мы первые, так никто не делает. И это оценили и зарубежные партнеры, которые занимаются ветрогенерацией по 30-40 лет.

- На какой стадии сейчас реализация проекта?

В 2020 году спроектировали модели ветроэнергетических установок и накопительной тепловой энергии. Провели испытания масштабированной модели теплового генератора. Подготовили площадку для строительства ФВТС-35 – флюгируемой ветротепловой станции мощностью 200 киловатт. В прошлом году также проработали варианты развития производств, сейчас находимся в диалоге с властью, обсуждаем вопросы расширения проекта. Для его полной реализации нам требуется несколько земельных участков общей площадью 47 гектаров. Мы с 2014 года в Емельяновском районе на территории Шуваевского сельсовета строим Центр тяжелого машиностроения, там же реализуем ветроэнергетический проект. В текущем году отработаем технологии производства лопастей диаметром 35 и 80 метров, запустим ФВТС-35 в эксплуатацию. В 2022 году начнем испытания ветрогенератора. При условии, что все пойдет по плану, к 2025 году запустим ветряки в серийное производство и продолжим разработку новых моделей.

- Дмитрий Александрович, место для ветропарка выбрано не случайно? Почему Емельяновский район?

- Что нужно для ветрогенератора в первую очередь? Ветер! Поэтому территория комплекса должна быть расположена вершинах холмов. Роза ветров на выбранном нами месте такова, что обеспечивает необходимый уровень аэродинамического поджатия потока воздуха. Метеостанции «ОКБ Микрон» три года проводили исследования, там всегда скорость ветра выше.

КОНКРЕТНО

Что даст реализация проекта краю

- 2 500 сотрудников – столько новых рабочих мест появится на территории Емельяновского района. Здесь же смогут работать жители Красноярска и Сосновоборска.

- 9,8 млрд рублей – общий объем инвестиций в строительство нового комплекса по производству ветроэнергетических установок.

- 16 млрд в год – объем реализации высокотехнологичной продукции после выхода завода на проектную мощность.

- 7,2 млрд в год – объем экспорта готовой продукции.

- Более 3,5 млрд в год – налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.