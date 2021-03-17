Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

Ответ прост: дома потребили разное количество тепла. СГК и специализированная компания ООО «ЭСК Энергосервис» провели энергоаудит в трех типовых панельных пятиэтажках, чтобы разобраться, от чего зависит их энергоэффективность.

Дома №21, 29 и 33а на Свердловской улице в Красноярске — с виду как братья-близнецы, но жители практически одинаковых типовых квартир в соседних домах платят за тепло разные суммы. Например, разница в начислениях за январь, самый холодный месяц этой зимы, в квартирах с одинаковой площадью может превышать 500 рублей. Все — из-за разного объема энергопотребления.

Чтобы выяснить стоимость отопления из расчета на один квадратный метр, нужно общий объем потребления разделить на площадь жилых помещений

Логично, что больше всего тепла потребил дом с самой большой площадью — №33а. Но в домах №21 и 29 разница в потреблении тепла превысила 20%, и это при практически одинаковой общей площади. При этом в пересчете на квадратный метр больше всего тепла взяли и дороже за него заплатили в доме №21, а больше всех сэкономили жители дома №29.

Общую площадь жилых помещений дома и объем потребления тепла по общедомовому прибору учета можно посмотреть в своей квитанции. Для примера — квитанция для типовой двухкомнатной квартиры в доме по адресу улица Свердловская, 33а

Чем полезен индивидуальный тепловой пункт (ИТП)

Больше всего тепла на квадратный метр тратит дом №21, туда и идем с проверкой в первую очередь. В подвале довольно жарко, от крашеных на много слоев труб исходит сухое тепло. Теплоизоляция есть, но не везде. Регулировка температуры в этом доме выполняется в элеваторном узле: в нем отдавшая тепло вода смешивается с горячей водой из теплосети и снова идет обогревать квартиры. Количество горячей воды, поступающей в дом, регулируется с помощью специального механического устройства — сопла. Диаметр сопла рассчитывают специалисты СГК, а за его установку и эксплуатацию отвечает управляющая компания. Подробнее читайте тут