В Якутии появится дом для тик-токеров на «дальневосточном гектаре» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии может появиться дом для тик-токеров. Или, если хотите, территория тик-токеров. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на встрече с журналистами в пресс-центре ТАСС в рамках онлайн-форума «ProДФО». Обсуждали совершенствование программы «Дальневосточный гектар». Зашла речь о том, как используется гектар земли.

- Довольно популярными у нас являются сбор меда на «Дальневосточном гектаре», садово-огородные проекты. Более 40 % людей занимаются сельским хозяйством. Но 38% людей выбрали его для строительства собственного дома. Многие люди подошли креативно, создают пространства для коллективных активностей. Это и школа карате на Курильских островах, Центр иппотерапии, где лошадки помогают детям. Молодежь наша в духе времени в Якутии в декабре предлагала создать базу тик-токеров. Думаю, различные социальные сети, интернет-проекты также могут на гектарах реализоваться, особенно в таких необычных местах, как Арктика.

Министр признался, что пока не представляет, какой может получиться эта самая база тик-токеров. Но если это популярное сейчас направление, особенно среди молодежи, то почему бы и нет?

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