Боитесь летать – собака вам в помощь: в аэропорту Красноярска стартовал новый проект

В аэропорту Красноярска стартовал новый проект. Фото: пресс-служба аэропорта

Самолеты – самый быстрый вид транспорта. А порой и единственный шанс куда-то успеть, если сильно опаздываешь. Большинство пассажиров хорошо переносят перелеты. Но встречаются те, у кого страх на уровне подсознания. Вроде пытаются себя успокоить, настраиваются, а когда оказываются у трапа самолета – пальцы не слушаются и трясутся. И такое состояние может быть в любом возрасте, что с этим поделать?..

Сотрудники аэропорта «Красноярск» каждый день встречаются с такими пассажирами. Им порой достаточно взгляда, чтобы распознать такого в толпе. И у них родилась одна идея, которую решил опробовать. Сегодня, 16 марта, в аэропорту стартовал пилотный проект под названием «Собака эмоциональной поддержки». На английском это звучит так: Emotional Support Dog – аэропорт ведь международный, иностранцев у нас полно.

Фото: пресс-служба аэропорта

Проект запустили совместно с приютом для бездомных собак «ПовоДОГ». В чем его суть. В определенные дни кого-нибудь из четвероногих питомцев приюта будет привозить в аэропорт кинолог. Собака – дружелюбная, готовая к общению. Она будет прогуливаться по залу в стерильной зоне аэропорта на третьем этаже. Все желающие могут подойти, погладить, поиграть, угостить лакомством, сфотографироваться. И задать интересующие вопросы специалисту. После такого общения человек успокаивается, расслабляется и получает позитивный эмоциональный допинг. После чего можно и в путь.

Собаки-помощники будут появляться в аэропорту два раза в месяц в утренние часы с 10 до 11 часов. Ближайшие даты: 26 марта, 9 и 24 апреля, 12 и 28 мая, 11 и 25 июня.

Добавим, что у руководителей программы «ПовоДОГ» в этом проекте «Собака эмоциональной поддержки» свой интерес. А вдруг у кого-то из пассажиров после этого появится мысль взять себе из приюта питомца. И тогда на одного бездомного станет меньше.