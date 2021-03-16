Из-за статьи «хулиганство»: за что начальник красноярского отдела полиции принял взятку в 600 000 рублей

Юрий Островский Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Одна из самых громких новостей последних дней в Красноярске – арест начальника районного отдела полиции №1 (Центральный район) Юрия Островского. По версии следствия, за взятку в 600 000 рублей он согласился «помочь знакомому своего знакомого» сменить статью УК, по которой тот обвинялся, с более тяжкой на менее тяжкую.

Об этом как-то (оперативники обычно не раскрывают эту часть работы и справедливо – чтобы не давать преступникам «подсказок» на будущее) стало известно заранее.

Когда пришел момент передачи денег, Островского уже, как говорится, ждали. Посеченные купюры перешли из рук в руки, а затем на этих руках защелкнулись наручники – описание, понятно. Художественное, но примерно так все и было.

Видео задержания начальника отдела полиции в Красноярске опубликовали следователи. Стоп-кадр видео

А дальше – суд, решение об аресте на время следствия, в перспективе – суд, колония (по статье «получение взятки в особо крупном размере» до 12 лет), потеря работы, одним словом, полностью разбитая жизнь.

В этой истории многое на первых порах ясно, интересно одно – что за статья грозила «виновнику» всей цепочки событий, что один пошел на полумиллионную взятку, второй – посредник, - который тоже оказался под следствием вовлек высокий полицейский чин, а третий – имеющий стаж службы в полиции 34 года, медаль «за доблесть к службе», женатый отец двух дочерей, так «подставился» (пока только по версии следствия, виновность либо невиновность установит суд)? Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников:

«Хулиганство» - переквалификация части со второй (...то же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору - до семи лет); на первую (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу – до пяти лет лишения свободы).

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