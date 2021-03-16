На деньги РУСАЛа в поселке Таежный построят парк

Проект в Богучанском районе реализуется в рамках программы «Территория РУСАЛа». Компания выделила на его финансирование 50 млн рублей. Еще 10 млн рублей - грантовая поддержка министерства строительства Красноярского края.

Все этапы строительства и виды работ будет контролировать специально созданная рабочая группа экспертов Богучанского алюминиевого завода. Как отметил генеральный директор БоАЗ Андрей Картавцев, для завода - как социально ориентированного и ответственного предприятия- очень важно, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок.

Парк станет композиционным центром Таежного, поскольку по соседству находятся и школа, и Дворец культуры, и магазины с детским садом и кафе. А с учетом многофункциональности, новое пространство обязательно станет и центром притяжения для жителей самых разных возрастов и увлечений - от подростков-скейтбордистов до пенсионеров.

По словам главы сельсовета Сергея Муссобирова, он остался доволен подрядчиком, разработавшим проект и сметы: сроки соблюдены, проект прошел экспертизу.

«Следующий этап – это аукцион, торги, которые запланированы ориентировочно через две недели. Проект практически полностью соответствует той архитектурной концепции, которую для нас разрабатывали питерские специалисты. Там будет и спортивная зона, и зона отдыха с лавочками и дорожками для прогулок», - отметил глава.

На первом этапе строительства предполагаются объекты по озеленению, формирование газонов, пешеходных дорожек. В другой части парка будет сформирована детская площадка для разных возрастов. И все это будет соединено между собой системой пешеходных дорожек – протяженностью около 450 метров - по которым можно будет прогуливаться.

Напомним, программа «Территория РУСАЛа» реализуется с 2010 года по инициативе основателя компании Олега Дерипаска.