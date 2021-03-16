Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 16 марта 2021 года: 12 человек скончались за сутки

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 16 марта 2021 года Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба на утро 16 марта в Красноярском крае зарегистрировано всего 64 747 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 133 случая заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотрбнадзора. Наибольшие показатели в Красноярске – 34 случая, в Ачинске – 8 и Канске – 7.

Показатели по краю

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 12 322 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 008 человек, снято с медицинского наблюдения – 819. Проведено тестов на коронавирус всего 2 462 761, из них за последние сутки 3 121.

Выздоровевших с начала пандемии – 59 942 человека, в том числе за минувшие сутки 135. Погибших – 2 984, в том числе за последние сутки - 12 человек.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Железногорске всего 6087 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 5881 пациент выздоровели, 95 скончались. Н лечении 111 человек. Эти показатели за сутки не изменились. В Зеленогорске: всего заболевших 4005 человека, в том числе за минувшие сутки 7. Выздоровели 3 864, в том числе за сутки 1. Количество летальных исходов – 50. На самоизоляции 78 человек.