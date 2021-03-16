Оккупировали пищеблок и поют от радости: в Красноярске настырные щеглы выгнали из кормушки синичек и устроили себе пир

Прилетевшие из леса щеглы устроили "баттл" с синичками у кормушки. Фото: Анна ОРЛОВСКАЯ.

Красная голова, на макушке черная «шапочка», и крылья – с желтым зигзагом… Птиц с уникальной внешностью заметили в Красноярске, это щеглы.

- Раньше про таких мы только слышали, - рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» жительница Железнодорожного района Александра. – Да, недавно еще вышел фильм по книге «Щегол». Но мы и не подозревали, что эти птицы – наши соседи.

Аншлаг у кормушки

Александра с семьей живет на окраине Красноярска, в самом начале улицы Калинина. Рядом завод, оживленная трасса, зелени почти нет, промзона.

Рядом промзона, завод, но лесных пришельцев не испугать. Фото: Ася ЖУКОВА

- Еще осенью, узнав, что зима будет морозная, решили повесить кормушку, мы живем на девятом этаже, - продолжает женщина. – Действительно, ударили холода, и у нас был аншлаг – синицы летели стаями. Кроме них, пару раз были снегири, они очень пугливые, но прожорливые. «Пристроиться» к кормушке пытались и голуби, но они слишком габаритные, могли разрушить конструкцию: кормушка сборная.

Самое необычное случилось весной, буквально неделю назад. По слова Александры, за зиму голоса синиц она запомнила «наизусть» - чаще всего это просто чириканье. А тут из кормушки послышались мелодичные трели.

Сами размером с воробья, но аппетит "конский". Фото: Ася ЖУКОВА

Красивые, но жадные

- Подняла голову и обомлела: в домике – птичка с ярким оперением. Понимаю, это что-то знакомое, посмотрела в интернете – точно, щегол, я же только что книгу о нем прочитала! Да и в зоомагазине видела. Птицы певчие, голосистые, их продают. Подумала еще, неужели улетел у кого-то? Но нет – в кормушку щегол зачастил, являлся каждый день. Мы туда сыплем нежареные и несоленые семечки, овсяные хлопья. Видимо, меню пришлось по вкусу, потому что щегол привел с собой «товарища».

Сами все съедим! Фото: Ася ЖУКОВА

Что любопытно, подмечает женщина, синички – скромницы, схватит семечку и улетает на ветку под окном, чтобы полакомиться там. Щеглы совсем другое дело. За несколько дней освоились и стали натурально оккупировать кормушку.

- Тут была смешная сцена. В кормушке два входа и оконце. Пара щеглов блокировали «подступы» и принялись буквально сметать корм – прямо на месте. А что далеко ходить? Синицы, явившись на привычное место, обнаружили, оно занято наглыми пришельцами. Причем щеглы не робели – гоняли хозяев, а сами преспокойно подчищали «закрома». Какое там поднялось чириканье! Синицы кружили рядом, возмущались, но пристыдить гостей так и не вышло. Обосновавшись у пищеблока, те довольно набивали желудки. Восстанавливать справедливость пришлось нам. Поняв, что щеглы склюют все запасы и оставят других без обеда, мы приоткрыли окно – и они мигом скрылись. А на их место стая синиц прилетела сразу же. Видимо, караулили где-то с дерева, ждали.

Настырные гости выселили хозяев. Фото: Ася ЖУКОВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Олег Чипура, представитель парка «Роев ручей»:

- Надо сказать, что щеглы в наших краях не редкость. В лесах края их довольно много. Откуда они в городе? За зиму птицы «подъели» в лесу запасы – ягоды, семена, почки. И поэтому с приходом весны стали перебираться поближе к человеку – щеглов можно наблюдать в дачных массивах, садах, на окраинах.

К слову, сейчас мало кто держит дома птиц, эта традиция ушла. Тогда как раньше многие покупали себе канареек, тех же щеглов – ценили за вокальные данные. Теперь же, в основном, берут волнистых попугайчиков, да и то очень нечасто. Так что «опознать» птицу по внешности и голосу могут немногие.