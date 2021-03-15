В Красноярске разыскивают мужчину, порезавшего колёса автомобилям во дворе на Алексеева

Неизвестный мужчина прокалывает шины Скриншот: МВД

В Красноярске на камеру видеонаблюдения попал мужчина, порезавший колёса стоящим автомобилям в Советском районе. Как сообщают в полиции, заявление о порче имущества уже подали 14 пострадавших владельцев машин. Видеоролик с хулиганом, прокалывающим колёса, опубликовали в МВД.

На кадрах видео заметно, как неизвестный мужчина довольно быстро справляется со своей задачей. Он прокалывает колёса иномарок, обходя при этом машины российских производителей. Как рассказывают сами владельцы авто в соцсетях, среди поврежденных иномарок есть как и дорогие машины, так и не очень.

Сейчас полиция пытается установить личность хулигана, также выясняет, были ли у проделанного очевидцы. Если кто-то из жителей Красноярска обладает информацией, способной помочь сотрудникам МВД, то их просят позвонить по телефонам: 102 или 224-25-07.

Напомним, в воскресенье, 14 марта, автолюбители из дома на Алексеева, 17, узнали, что практически у всех машин, припаркованных возле дома, порезаны шины и спущены колёса. Об этом инциденте рассказал один из местных жителей в группе «ЧП Красноярск», приложив несколько фото. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря – одни сочувствовали и поддерживали пострадавших автолюбителей, а другие считали, что они это заслужили, ведь далеко не все водители правильно паркуются и соблюдают ПДД на придомовых территориях.