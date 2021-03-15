Последние новости Красноярска 15 марта 2021: новые отравления школьников, арест начальника полиции и розыск директора предприятия, связанного со школьным питанием

Последние новости Красноярска 15 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска 15 марта 2021.

Стало известно о судьбе пропавшей женщины на 38 неделе беременности

Беременная красноярка Ольга Козлова пропала еще 3 марта. С собой она забрала документы и сумку для роддома. Спустя почти 2 недели девушка нашлась живой. Оказывается, что раньше она уже уходила из дома.(подробнее)

Финал Чемпионата России по хоккею с мячом впервые пройдет в Красноярске

Красноярск впервые получил право организовать финальную игру Чемпионата России по хоккею с мячом. 21 марта на арене «Енисей» состоится настоящая хоккейная классика – московское «Динамо» сразится с красноярским «Енисеем» за звание лучшей хоккейной команды страны. Для команды из Красноярска это первый финал за 3 года.(подробнее)

Красноярский суд арестовал начальника отдела полиции №1, задержанного за взятку

Высокопоставленный полицейский Юрий Островский попался на получении взятки с поличным. Теперь подполковник полиции пробудет в СИЗО минимум 2 месяца. Оказалось, что полицейский имеет медали «За доблесть в службе» и «За отличие в службе».(подробнее)

Объявлена в розыск директор предприятия, перерабатывающего овощи для школьных столовых Красноярска

Следователи объявили в розыск директора ООО «Респект» Елена Безруких. Предприятие перерабатывало овощи для школьных столовых Красноярска. В итоге салатами из этих овощей отравились более 115 детей в Октябрьском и Советском районах.(подробнее)

В Железногорске еще 17 школьников могли отравиться в школьной столовой

Волна детских отравлений вышла на краевой уровень. Еще 17 учеников железногорской «Школы космонавтики» от 15 до 17 лет пожаловались на сильные боли в животе. Трое детей в больнице. Следователи начали проверку.(подробнее)