Погода в Красноярске на неделю с 15 марта 2021: к концу недели придет долгожданное тепло

Погода в Красноярске на неделю с 15 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск пришла долгожданная весна, но пока только календарная. Вторая неделя марта будет достаточно прохладной, но к выходным заметно потеплеет. Синоптики рассказали, какой будет погода в Красноярске на неделю с 15 марта 2021.

По данным гидрометцентра, в понедельник будет облачно, а температура составит -4 днем и -13 градусов ночью. Осадков и сильного ветра не ожидается. Атмосферное давление составит – 744 мм рт.ст.

Во вторник синоптики обещают переменную облачность и дневную температуру до -4 градусов. Поднимется юго-западный ветер, а атмосферное давление поднимется до 748 мм рт.ст. Осадков не ожидается. Ночью похолодает до -15 градусов, а ветер стихнет.

В среду немного потеплеет – до -3 градусов и пойдет небольшой снег. Синоптики обещают переменную облачность, а давление останется неизменным – 748 мм рт. ст. Ночью осадки прекратятся, а температура опустится до -11 градусов.

В четверг солнце скроется за облаками, и ожидаются снег с дождем. При этом потеплеет до -1 градуса и вновь поднимется ветер – до 4 метров в секунду. Давление опустится до 746 мм рт. ст. Ночью похолодает до -7 градусов, а осадки прекратятся.

В пятницу специалисты ожидают, что снег с дождем не прекратятся, зато температура повысится до +1 градуса. Кроме того, поднимется сильный ветер – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется – 747 мм рт.ст. В ночь на субботу будет сухо и холодно – до -7 градусов.

На выходных днем синоптики обещают потепление до +4 градусов и снег с дождем. Будет пасмурно и ветрено. По ночам температура будет опускаться до -7 градусов.