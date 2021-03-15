Красноярским автомобилистам на Взлётке спустили шины

Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

Выходные для автолюбителей с красноярской Взлётки выдались совсем не добрыми – десятки автомобилистов обнаружили в воскресенье, 14 марта, утром, что шины у их машин порезаны, а весь воздух спущен. Пострадали припаркованные авто у дома на улице Алексеева, 17. Об этом сообщил один из местных жителей в группу «ЧП Красноярск».

Неизвестные порезали колёса абсолютно всём машинам, которые в тот момент стояли во дворе. На фото видно, что пострадали машины абсолютно разной ценовой категории. Мародерство коснулось как дорогих моделей, так и бюджетных.

Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

Мнения жителей Красноярска на этот счёт разделились – кто-то глубоко сочувствует потерпевшим и надеется, что нарушителей найдут, а кто-то наоборот считает, что они это заслужили.

- Не фиг ставить, заставили все дворы в городе, где я живу ставят на газонах тротуаре где люди ходят и деревья растут, все закатали ужас (пунктуация и орфография автора сохранена – прим.ред.)

- Может просто решили научить парковаться?

В МВД «Комсомольской правде» рассказали, что одно заявление от пострадавшего автовладельца уже точно поступило, вероятно, в ближайшее время появятся и другие. Во дворе есть видеокамеры, возможно просмотр видео с них поможет сотрудникам полиции пролить свет на странное мародёрство.