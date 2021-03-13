Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 13 марта 2021 года: скончались 11 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 13 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация по коронавирусу на14 часов 13 марта 2021 года. По данным оперативного штаба в Красноярском крае зарегистрировано всего 64 479 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 137 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Наибольшие показатели: в Красноярске – 31, Норильске – 18, Канске – 10, Иланском районе – 10, Минусинске – 9, Ачинске- 8.

Распределение по городам и районам

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 969 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 082 человека, снято с наблюдения – 853. Проведено тестов на коронавирус всего 2 454 225, из них за последние сутки 5 691.

Количество выздоровевших за сутки составляет141, а всего с начала пандемии – 59 676. Потери составили 11 за сутки и 2 969 человек – всего.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Зеленогорске: всего заболевших 3 998 человека, в том числе за минувшие сутки 0. Выздоровели 3 862, в том числе за сутки 5. Количество летальных исходов – 50. На самоизоляции 87 человек. Обновленных данных по Железногорску на этот час нет.