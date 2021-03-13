Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 13 марта 2021 года: за сутки – 139 новых заболевших

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 13 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация о коронавирусе на утро субботы 13 марта выглядит следующим образом. По данным оперативного штаба в Красноярском крае зарегистрировано всего 64 342 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 139 случаев заболевания. Темп прироста составляют – 0,2 %.

Распределение новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 740 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 084 человека, а снято с наблюдения – 901. Проведено тестов на коронавирус всего 2 448 534, из них за последние сутки 5 670. По количеству выздоровевших – всего 59 535, за сутки 135. И потеряли в борьбе с коронавирусом 2 949 человек, в том числе за сутки 12.

Распределение по территориям края

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Железногорске – 13 новых случаев заболевания, а всего – 6 074. Выздоровели за сутки 10, всего – 5 870. В процессе лечения 109 железногорцев. Скончались 95 пациентов.

В Зеленогорске: всего заболевших 3 998 человека, в том числе за минувшие сутки 5. Выздоровели 3 857, в том числе за сутки 3. Количество летальных исходов – 50. На самоизоляции 78 человек.