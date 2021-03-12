В Якутии очевидцы засняли неизвестный болид, пролетающий в небе

Фото: Соцсети

В небе над Якутией очевидцы засняли неопознанное летающее тело. Сгорающий шар, находящийся довольно близко от земли, запечатлели в поселке Усть-Нера Оймяконского района. Один из местных жителей поделился видео в соцсетях.

На видеоролике отчетливо видно неопознанный «космический объект», имеющий форму шара. За ним тянется длинная огненная полоса.

Как заметили в соцсетях, болид летит довольно близко к Земле и с не очень большой скоростью. Внешне неизвестный летающий объект довольно сильно похож на метеорит, но движется в несколько раз медленнее.

Вероятнее всего, жители Якутии могли наблюдать сгорающий в атмосфере мусор с космической станции МКС. Накануне, 11 марта, со станции была выброшена использованная платформа со старыми батареями, весом более 2,5 тонн. Трансляцию проводил сайт НАСА, в прямом эфире можно было увидеть, как космонавты избавляются от изживших себя батарей.

Тяжелый космический мусор попал на орбиту, но через некоторое время должен был сойти с неё и сгореть в атмосфере.

"Роскосмос" в беседе с РИА-Новости сообщил, что по информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, неизвестным объектом в небе мог быть разгонный блок "Фрегат". Его использовали в 2009 году для запуска шести космических аппаратов с космодрома Байконур - это российские "Метеор-М", "Стерх", "Татьяна", "УГАТУсат" и "Блиц", а также южноафриканский аппарат Sumbandila. "Фрегат" был верхней ступенью разгона для ракеты "Союз-2.1б"