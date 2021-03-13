Последние новости Красноярска за неделю c 8 марта 2021: застройка военного городка, «избиение» лифта и дело Владимирова об оскорблении полиции

Последние новости Красноярска с 8 марта Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» публикует последние новости Красноярска за неделю с 8 марта. Рассказываем о самых интересных событиях по мнению читателей.

В Красноярске военный городок на Малиновского ждет массовая застройка

Внешний облик легендарного военного городка на Малиновского вскоре бесповоротно изменится. Сейчас региональные власти работают над передачей территории в ведомство края, после чего район будет застроен. (подробнее)

«Наших детей кормят отходами»: Красноярская учительница заметила махинации работников столовых

Учительница из школы №108 засняла видео, на котором повара столовой перекладывают на стол раздачи завтраки со стола отходов. Историей заинтересовались чиновники и провели проверку, а затем делом заинтересовалась и прокуратура. (подробнее)

Мужчину, «избившего» лифт битой в Красноярске, задержали полицейские

Все произошло 5 марта в Покровке, но видео появилось в сети лишь 10 марта. На кадрах агрессивный мужчина битой громит лифт и выкрикивает ругательства. На этом красноярец не успокоился и сел за руль автомобиля, после чего попал в ДТП. В итоге дебошира задержали полицейские. (подробнее)

В Красноярске ресторатора Владимирова будут судить за оскорбление полиции в Instagram

Известный красноярский предприниматель Владимир Владимиров еще год назад выложил в instagram картинку, на которой мелким шрифтом было написано оскорбление в адрес полиции. Ресторатор оправдывался, что подпись просто не заметил, но уйти от наказания это не помогло. (подробнее)

В Красноярске остановили реализацию почти 5 тонн овощей после массового отравления школьников

Все началось с волны отравлений школьников в феврале. Роспотребнадзор начал проверку и выяснил, что два поставщика продуктов в школьные столовые работали с нарушениями. В итоге овощами отравились более 100 детей. (подробнее)