Зачем энергетики перероют Красноярск в 2021 году: карты, схемы, задачи

Сибирская генерирующая компания приступила к обновлению системы теплоснабжения в Красноярске.

Три главные цели программы реновации красноярских сетей — это замена изношенных трубопроводов, создание условий для замещения котельных (выполнение федерального проекта «Чистый воздух») и обеспечение дальнейшего развития города за счет подключения к ТЭЦ новых зданий и микрорайонов.

Сергей Ерёмин, глава города Красноярска

- Мы продолжаем двигаться по нашему 10-летнему плану масштабной модернизации городской системы теплоснабжения. Прошлый год стал для нас генеральной репетицией, мы активно оттачивали взаимодействие всех ответственных структур. С этого года мы, по сути, наращиваем обороты и будем идти дальше в достаточно ритмичном темпе. Подробнее читайте тут