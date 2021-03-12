Сергей Еремин: «2020 год стал для нас учителем!»

Сергей Еремин, глава Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

На внеочередной сессии Горсовета мэр Красноярска Сергей Еремин подвел итоги года, ответил на вопросы депутатов, а также поблагодарил депутатский корпус за совместную работу по сдерживанию последствий пандемии и принятие мер по поддержке экономики города.

- Лично для себя я определяю 2020-й как год-учитель. Он, действительно, заставил нас многое переосмыслить и в этом, на самом деле, его позитивный эффект, - сказал Сергей Еремин. - Этот год стал периодом испытаний для многих сфер городской жизни, да и для самих красноярцев.

Прошлый год не обошёлся без потерь, но вместе с тем он отметился достойными позициями Красноярска по ряду социально-экономических показателей, выходом на международный рынок продукции крупных предприятий города.

Фото: администрация Красноярска

- Мы ещё больше убедились в важности такого понятия как городской капитал в его следующей трактовке: городской капитал –собственность, имущество и достояние горожан, – отметил Сергей Ерёмин. - Работа по укреплению финансового капитала города велась по 4 направлениям. Первое – это привлечение средств из вышестоящих бюджетов, их объем увеличился практически в два раза – на 3,7 млрд рублей. Муниципальный долг уменьшился на 1,5 млрд рублей. Третье – разместили облигации Красноярска на Московской Бирже и четвёртое – продолжили замещать дорогие коммерческие кредиты.

В своём докладе мэр Сергей Ерёмин не обошёл и самые резонансные темы: питание школьников, сползание склона на ул. 2-ая Огородная, безнадзорные животные, зимнее содержание дорог. Уделил внимание экологическим вопросам, тому, что было сделано и делается на уровне муниципалитета.

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Наталия Фирюлина, председатель городского Совета депутатов:

- В своем отчёте мэр затронул почти все темы, которые интересуют жителей. По всем насущным вопросам депутатам важно было услышать позицию главы города. Город интенсивно развивается, преображается, и мы уже привыкли к такому высокому темпу происходящих изменений.

Оксана Ларионова, депутат городского Совета депутатов:

- Сфера образования получила достаточное финансирование на строительство школ, детских садов. Но в некоторых районах невозможно построить новые объекты, поэтому нужно реконструировать и капитально ремонтировать наследие советского периода. Эта работа поэтапно ведётся, поскольку на то, чтобы сделать сразу всё, нужны колоссальные средства.

Наталья Каптелина, депутат городского Совета депутатов:

- Мэр часто говорит о том, что Красноярск должен быть универсальным и комфортным для всех горожан, в том числе и для инвалидов. Сейчас все объекты строятся с учетом требований доступной среды. Все могут заметить, что люди на колясках стали выезжать на улицы, потому что это стало для них доступно.

Елена Южакова, депутат городского Совета депутатов:

- Приоритет на преображение города, строительство скверов и парков соблюдается уже не первый год. Облагородили Ярыгинскую набережную, продолжится работа по благоустройству набережной Качи. Скоро мы увидим новые современные городские пространства.

Павел Павелко, депутат городского Совета депутатов:

- В прошлом году городу удалось и уменьшить муниципальный долг, и сохранить все инициативное финансирование. На мой взгляд, этому способствовала динамичная работа администрации города совместно с депутатским корпусом.

Андрей Модестов, депутат городского Совета депутатов:

- Главное, что у мэра есть стратегия, по которой он движется, хорошая команда и глобальные задачи, которые он решает в том числе и вместе с нами. В начале года мэр встретился с активом жителей каждого района Красноярска – это хорошее дело. Это поможет нам понять дефициты и пожелания жителей.

Главные итоги 2020 года

– ОБРАЗОВАНИЕ

Построено:

- 5 новых детских садов на 1330 мест

- школы на 1280 мест микрорайоне «Слобода весны» и «Пашенный»

Модернизирована библиотека имени Ф. М. Достоевского

Открыта крытая арена на стадионе «Рассвет»

Проверка готовности школ к 1 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

– ДОРОГИ.

Проведен капитальный ремонт ул. Ястынской

Отремонтировано 18 объектов по нацпроекту «БКАД», обновлено 28 объектов по проекту «Улицы Победы».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Строительство дорог – из главного:

- улично-дорожная сеть вокруг 10-го микрорайона «Солонцы-2», приступили к виадуку через Северное шоссе

- дорога к дому 33 по ул. 40 лет Победы в 6-ом микрорайоне «Солнечного».

- пешеходный мост через Николаевский проспект.

– ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА и ДВОРЫ.

благоустроили 20 парков и скверов, 61 двор.

Отремонтировано 63 междворовых проезда.

Сквер Сурикова Фото: Мария ЛЕНЦ

– ЧИСТОТА ГОРОДА – из нового:

В районах созданы мобильные бригады, работающие с мелочами благоустройства.

Создан Красгорпарк – единый оператор по управлению знаковыми пространствами.

– ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ.

60 новых муниципальных автобусов, 10 троллейбусов, коммерческие перевозчики обновили 110 машин.

– ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ.

Переселено 902 горожанина.