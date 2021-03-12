Нет документов – нет помощи: красноярская бездомная не могла попасть к онкологу целый год из-за отсутствия полиса ОМС

Светлана Фото: vk.com/chelovek_cheloveku_krsk

34-летняя бездомная жительница Красноярска из-за отсутствия паспорта и полиса ОМС целый год не могла попасть к онкологу с серьезными болями. Её просто не принимали. А когда ей всё же удалось получить нужные документы, оказалось слишком поздно. Как сообщает «Проспект Мира», болезнь начала прогрессировать и теперь Светлане назначают только паллиативное лечение.

Историю бездомной женщины рассказал волонтер кризисного центра «Человеку человек» Александр Штеле в своём инстаграм-аккаунте. С недавних пор центр помогает Светлане. При помощи волонтеров, красноярка получила документы, прошла несколько обследований у частных врачей и получала медикаментозную помощь.

Женщина осталась без дома еще в 16 лет. Она устроилась дворником на рынок, там же осталась жить. Через какое-то время лишилась всех документов, по словам Светланы их украли. В один момент начались боли в животе, а к врачу без документов было не попасть. Когда совсем стало невмоготу и работать не получалось, женщину выгнали с рынка.

Случайным образом Светлана попала к волонтерам из кризисного центра. А после восстановления всех документов, женщина, наконец, смогла получить медикаментозную помощь. Правда теперь только паллиативную, так как для другого лечения оказалось слишком поздно – заболевание бездомной неизлечимо и серьезно прогрессирует.

- У человека нет документов, получается, он не человек? Получается, ему не нужно оказывать помощь или как, - задается вопросом Александр

В Минздраве сообщили, что для экстренной помощи документы не нужны. Помощь должна быть оказана вне зависимости, есть паспорт и полис или нет. А вот для плановой помощи и госпитализации документы обязательны. Для их восстановления нужно обратиться в социальную службу, там помогут.

Если же человек болен неизлечимой болезнью, то его могут направить в хоспис, для получения как симптоматического лечении и обезболивающей терапии, так и для оказания специализированной помощи.

Сейчас Светлану госпитализировали в онкодиспансер, где она будет получать необходимую ей помощь.