Погода в Красноярске на 13 и 14 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

По сообщениям синоптиков, погода в Красноярске на выходных 13 и 14 марта 2021 года горожан не порадует. Так, по прогнозу гидрометцентра, в субботу, 13 марта, ожидается -7 градусов. Небо затянет тучами и пойдет небольшой снег. Сильного ветра не ожидается. Атмосферное давление составит 735 мм рт.ст.

Ночью похолодает до февральских -15 градусов. Снег не прекратится, а вдобавок усилится ветер до 5 метров в секунду.

В воскресенье, 14 марта, днем температура составит -9 градусов. Снегопад продолжится, а солнца красноярцы так не увидят. Ветер продолжит гулять весь день и стихнет только к вечеру. Атмосферное давление – 746 мм рт.ст.

Ночью ударят морозы – до -18 градусов. Осадки наконец-то прекратятся.

Прогноз Яндекс.Погоды практически аналогичен. В субботу днем синоптики обещают -9 градусов и осадки. К вечеру горожан ждет похолодание до -13 градусов и усиление ветра до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 740 мм рт.ст.

В воскресенье днем синоптики обещают -11 градусов и небольшой снег, который будет идти до вечера, а также ветер с порывами – до 7 метров в секунду. Ночь ожидается не по-весеннему морозной – до -20 градусов. Давление – до 754 мм рт. ст.