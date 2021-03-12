КРК меняет мусорные контейнеры во дворах жилых домов

Установка новых контейнеров Фото: Светлана ЮДИНА

Мусорные площадки у жилых домов должны выглядеть аккуратно. По крайней мере, соответствовать санитарным нормам и требованиям. Приобретение контейнерного оборудования, обустройство и содержание площадок для накопления ТКО – обязанность собственников земельных участков, УК, ТСЖ или местных администраций, но по факту далеко не все выполняют эти обязательства. Поэтому в замене контейнерного оборудования принимает активное участие Левобережный региональный оператор.

В декабре прошлого года компания поощрила наиболее ответственные УК и ТСЖ и подарила им 12 мусорных баков. А в этом году началась плановая работа по замене старого контейнерного оборудования на новое.

– Мы меняем контейнеры в пределах лимита, который заложен единым тарифом регоператора, а именно 1% от необходимой выручки на год, - рассказывает Илья Ильин, директор «Красноярской рециклинговой компании». – В течение двух последних лет заменили около тысячи баков. Начинали с населенных пунктов, где никогда не видели ни контейнеров, ни мусоровозов. Установили оборудование в Емельяновском, Большемуртинском, Сухобузимском районах, в пригороде Красноярска. В городе поменяли баки в нескольких районах – Железнодорожном, Октябрьском, Центральном. С начала 2021 года уже расставили 145 контейнеров. И эта работа будет планомерной.

Как происходит замена? УК или ТСЖ необходимо обратиться с заявлением в «Красноярскую рециклинговую компанию», специалисты которой проведут оценку контейнерного оборудования.

– Срок службы у контейнеров разный, мусор в них выбрасывают всякий. Бывают баки прогнившие, сгоревшие, со сломанными колесами, просто износившиеся со временем, - продолжает Илья Ильин. – Мы фиксируем повреждения, согласуем замену с УК и меняем баки. Конечно же, 1% недостаточно, чтобы провести массовую замену, делаем, что можем. И все же отмечу, большую часть работы по замене должны проводить управляющие компании.

На площадке у дома на Партизана Железняка, 24 установили сразу 5 баков Фото: Светлана ЮДИНА

В середине марта установили пять контейнеров в Советском районе недалеко от дома по улице Партизана Железняка, 24. Район самый большой в городе, здесь на сегодня складывается сложная ситуация с контейнерами – где-то их не хватает, где-то износились.

– Мы заключили с «Красноярской рециклинговой компанией» договор ответственного хранения. Только в Советском районе планируем взять на хранение 147 баков, - говорит главный инженер УК «ЖСК» Юрий Дзюба. – Обязательно будем следить за состоянием, обслуживать, ремонтировать в случае поломки. Если жителей не устраивает мусорная площадка или ее обустройство, то они на общем собрании могут принять решение о реконструкции, увеличении количества баков или их замене.

Мусор с площадки увозят два раза в день - утром и вечером Фото: Светлана ЮДИНА

Контейнеры не только новые, но и удобные.

- Изношенные баки не дают качественно вывозить мусор. Если у контейнера отрывается дно, невозможно загрузить отходы в машину, не замусорив территорию. У новых баков есть специальные захваты для мусоровоза с задней загрузкой, колеса, с помощью которых контейнер можно передвигать с площадки ближе к машине, - отметил Станислав Шалимов, заместитель директора транспортной компании по вывозу ТКО.

КСТАТИ

С 1 марта 2021 года вступили в силу новые СанПиНы к содержанию территорий городских и сельских поселений, эксплуатации производственных, общественных помещений. Так, например, ужесточили требования к содержанию контейнерных площадок. Они должны иметь подъездной путь, бетонное или асфальтовое покрытие, водоотведение на случай дождя или таяния снега.

Обязательно ограждение высотой не меньше метра. Количество контейнеров определяется в зависимости от того, как жители собирают мусор – раздельно или нет. Кроме того, площадки и контейнеры нужно периодически мыть и дезинфицировать: в теплое время года один раз в 10 дней, в холодное – ежемесячно.